Многие считают, что при похудении категорически нельзя употреблять сладости, в том числе шоколад. Однако эксперты с этим не согласны.

Источник: инстаграм Елены Кален

Как шоколад помогает стройнеть, и сколько его можно есть при похудении, рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Шоколад обладает антидепрессивными свойствами, так как содержит повышенное количество флавоноидов.

Другими словами, если мы едим шоколад, то настроение повышается не только потому что вкусно, но и потому что его флавоноиды благоприятно влияют на наше эмоциональное состояние, – отметила Кален.

Шоколад является антидепрессантом / Фото delfi

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Ученые доказали, что у любителей темного шоколада риск возникновения депрессии на 70% ниже, чем у тех, кто его не ест.

А раз эмоции не заедаем, то количество съедаемой пищи сокращается. И вес начинает снижаться! А еще шоколад улучшает работу мозга и увеличивает работоспособность, но чтобы шоколад действительно был полезным, есть его нужно только тогда, когда есть ощущение голода. В объеме не более 50 грамм за один прием, – подчеркнула Кален.