Стань спортсменом дома: 5 бесплатных приложений для тренировок
После локдауна сложно заставить себя выйти из дома лишний раз. Но для тех, кто все равно хочет тренироваться, есть хорошая альтернатива – установить приложение и тренироваться в своей квартире.
Источник: dev.by
Теперь выполнить упражнения вам не помешают ни плохая погода, ни отсутствие времени на дорогу, ни плохое настроение или нежелание идти в зал. Все, что вам нужно: смартфон и удобная спортивная одежда.
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Freeletics – Тренировки и фитнес
Приложение, содержащее упражнения с собственным весом / Фото dev.by
Это приложение очень популярно. В нем есть много разных упражнений с собственным весом. Вы можете выбрать готовые программы, или же составлять свои собственные.
Тренироваться можно в любом месте. К каждому упражнению вы получаете видео-инструкцию. Кроме того, во время тренировки вам доступны счетчики и таймеры.
Для тех, кто хочет сделать свои тренировки более эффективными, существует платная подписка. Она предусматривает разработку индивидуального бизнес-плана.
Fitbit Coach
Здесь есть встроенное радио и возможность персонализации упражнений / Фото dev.by
Это приложение предлагает тренировки и видеоролики с инструкциями. "Изюминкой" приложения является то, что сюда встроили радио с энергичной музыкой.
Если вы купите платную подписку, получите доступ к закрытому и персонализированному контенту.
Thenx
В приложении Trenx можно выполнять упражнения по художественной гимнастике / Фото dev.by
Здесь содержатся упражнения и программы для занятий по художественной гимнастике. Некоторые из них требуют использования инвентаря.
Можно выбирать упражнения различной сложности соответствии с вашим уровнем подготовки. Также можно загружать собственные упражнения и пользоваться чужими.
Кардио, ВИИТ и Аэробика
Приложение для тех, кто любит кардиотренировки / Фото dev.by
Здесь доступны интервальные тренировки с возможностью настраивать продолжительность нагрузки и отдыха.
Вы можете начать с легких кардиотренировок, а затем постепенно увеличивать темп и интенсивность. Приложение будет считать калории, которые вы сожгли – для этого нужно ввести ваши параметры.
Табата
Эти короткие упражнения подойдут тем, у кого нет времени на спорт / Фото dev.by
Интенсивные 4-минутные тренировки помогут вписать спорт даже в самый плотный график. Здесь есть упражнения для подтягивания различных частей тела и жиросжигающие тренировки. Можно также составить собственную программу.
Вам будут доступны таймер, счетчик калорий, статистика и музыка.
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