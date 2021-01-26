После локдауна сложно заставить себя выйти из дома лишний раз. Но для тех, кто все равно хочет тренироваться, есть хорошая альтернатива – установить приложение и тренироваться в своей квартире.

Источник: dev.by

Теперь выполнить упражнения вам не помешают ни плохая погода, ни отсутствие времени на дорогу, ни плохое настроение или нежелание идти в зал. Все, что вам нужно: смартфон и удобная спортивная одежда.

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Freeletics – Тренировки и фитнес



Приложение, содержащее упражнения с собственным весом / Фото dev.by

Это приложение очень популярно. В нем есть много разных упражнений с собственным весом. Вы можете выбрать готовые программы, или же составлять свои собственные.

Тренироваться можно в любом месте. К каждому упражнению вы получаете видео-инструкцию. Кроме того, во время тренировки вам доступны счетчики и таймеры.

Для тех, кто хочет сделать свои тренировки более эффективными, существует платная подписка. Она предусматривает разработку индивидуального бизнес-плана.

Fitbit Coach



Здесь есть встроенное радио и возможность персонализации упражнений / Фото dev.by

Это приложение предлагает тренировки и видеоролики с инструкциями. "Изюминкой" приложения является то, что сюда встроили радио с энергичной музыкой.

Если вы купите платную подписку, получите доступ к закрытому и персонализированному контенту.

Thenx



В приложении Trenx можно выполнять упражнения по художественной гимнастике / Фото dev.by

Здесь содержатся упражнения и программы для занятий по художественной гимнастике. Некоторые из них требуют использования инвентаря.

Можно выбирать упражнения различной сложности соответствии с вашим уровнем подготовки. Также можно загружать собственные упражнения и пользоваться чужими.

Кардио, ВИИТ и Аэробика



Приложение для тех, кто любит кардиотренировки / Фото dev.by

Здесь доступны интервальные тренировки с возможностью настраивать продолжительность нагрузки и отдыха.

Вы можете начать с легких кардиотренировок, а затем постепенно увеличивать темп и интенсивность. Приложение будет считать калории, которые вы сожгли – для этого нужно ввести ваши параметры.

Табата



Эти короткие упражнения подойдут тем, у кого нет времени на спорт / Фото dev.by

Интенсивные 4-минутные тренировки помогут вписать спорт даже в самый плотный график. Здесь есть упражнения для подтягивания различных частей тела и жиросжигающие тренировки. Можно также составить собственную программу.

Вам будут доступны таймер, счетчик калорий, статистика и музыка.

Все эти приложения доступны для операционных систем IOS и Android.