5 минут в день: как привести в порядок спину – упражнение от реабилитолога
Реабилитолог Александр Ледень дает советы тем, кто работает сидя, а также чувствует боль и дискомфорт в спине.
Источник: инстаграм Александра Леденя
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Это упражнение восстанавливает баланс широчайшей мышцы спины, а также помогает раскрыть грудную клетку и выровнять спину. Выполняйте упражнение, если чувствуете, что у вас что-то зажало под лопаткой.
Также это упражнение важно выполнять тем, кто любит сидеть, упершись в одну руку, или ставить ногу на ногу.
Обязательно делайте упражнения для спины, если у вас сидячая работа / Фото Ramsay
Как выполнять упражнение для реабилитации спины:
- Поставьте кисть на лопатку. Встаньте у стены и положите локоть на стену.
- Поставьте ту ногу, которая ближе к стене, за вторую ногу.
- "Проваливайтесь" телом к стене.
Делайте упражнение медленно и плавно. Если чувствуете боль – остановитесь, попробуйте в следующий раз выполнять упражнение менее интенсивно.
Для здоровья спины старайтесь сидеть правильно в течение рабочего дня / Фото Trendymen
Выполняйте движение в течение 60-90 секунд. Сделайте упражнение 1-2 раза в каждую сторону.
Смотрите видео, как правильно выполнять упражнение для растяжки спины:
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