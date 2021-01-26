Реабилитолог Александр Ледень дает советы тем, кто работает сидя, а также чувствует боль и дискомфорт в спине.

Источник: инстаграм Александра Леденя

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Это упражнение восстанавливает баланс широчайшей мышцы спины, а также помогает раскрыть грудную клетку и выровнять спину. Выполняйте упражнение, если чувствуете, что у вас что-то зажало под лопаткой.

Также это упражнение важно выполнять тем, кто любит сидеть, упершись в одну руку, или ставить ногу на ногу.



Обязательно делайте упражнения для спины, если у вас сидячая работа / Фото Ramsay

Как выполнять упражнение для реабилитации спины:

Поставьте кисть на лопатку. Встаньте у стены и положите локоть на стену. Поставьте ту ногу, которая ближе к стене, за вторую ногу. "Проваливайтесь" телом к ​​стене.

Делайте упражнение медленно и плавно. Если чувствуете боль – остановитесь, попробуйте в следующий раз выполнять упражнение менее интенсивно.



Для здоровья спины старайтесь сидеть правильно в течение рабочего дня / Фото Trendymen

Выполняйте движение в течение 60-90 секунд. Сделайте упражнение 1-2 раза в каждую сторону.

Смотрите видео, как правильно выполнять упражнение для растяжки спины: