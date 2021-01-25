Если вы давно планировали делать короткую разминку утром, сегодня – идеальный день, чтобы начать. Эти упражнения отнимут у вас не более 5 минут, однако подарят заряд бодрости и хорошего настроения.

Краткое комплекс поможет разогреть мышцы и суставы и настроить организм на продуктивный день. Видео утренней гимнастики предлагает тренер Анастасия Кириченко в инстаграм.

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Утренняя гимнастика помогает разогреть суставы / Фото Vashsport

Этот комплекс состоит из 3D-движений – то есть он дает вашему телу возможность двигаться во всех плоскостях. Именно трехмерное движение обеспечивает максимальную работу всех мышц.

Комплекс упражнений для утренней зарядки:

Делайте обороты кистями рук и одновременно становитесь на цыпочки. Делайте полуоборот телом, шаг вперед ногой, держите руки, согнутые в локтях, на уровне плеч. Затем делайте шаг назад, поверните тело обратно. Выполните одной и другой ногой. Опустите руки вниз, немного согните ноги в коленях – будто готовитесь к прыжку. Резко поднимайтесь, тяните руки вверх. Должен получиться "скачок без отрыва ног".



Зарядка с трехмерным движением помогает телу найти баланс / Фото Molportal

То же упражнение, но добавляйте шаг вперед, когда поднимаете руки. Расставьте ноги широко, наклоняйтесь в сторону и тяните в ту же сторону обе руки. Вставайте, перекрещивая ноги, руки тяните вверх. Ноги перекрещенные, руки вверху. Делайте полуобороты телом, помогайте себе руками.

Все эти упражнения можно видоизменять и модифицировать. Они помогут найти баланс и настроиться на продуктивный день.

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