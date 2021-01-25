Фасция – это соединительная ткань, окружающая мышцы, внутренние органы, кровеносные сосуды и нервы. Недостаток ухода за фасцией может стать причиной скованности и боли в теле.

Источник: Liga.net

Фасция соединяет некоторые структуры тела, а другим, наоборот, позволяет плавно скользить.

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Фасция – что это такое

Фасция состоит из различных типов коллагена, эластана и нескольких типов клеток. Фактически, фасция – это тонкая, прозрачная и очень эластичная пленка, которая окутывает мышцы, сухожилия, связки и внутренние органы. Также фасция заполняет собой полости.

Фасция состоит пополам из воды и белка. Поэтому одной из причин потери способности свободно двигаться может стать недостаточное количество воды, которую вы употребляете.



От состояния фасции зависит ваш комфорт во время движения / Фото Aurora

Фасция влияет на:

симметрию тела,

способность свободно двигаться,

прилив крови, который помогает восстанавливаться после физических нагрузок,

уменьшения риска появления растяжек, рубцов и целлюлита,

снижение риска получения травм.

Если фасция в норме, то все органы и системы организма также работают лучше.



Массаж улучшает работу фасции / Фото Freepik

Если и вас проблемы с фасцией:

вы чувствуете скованность движений в шее, локтях, коленях, спине,

у вас болят, немеют и покалывают пальцы,

вы имеете низкий уровень гибкости, плохую растяжку, ограниченную амплитуду движений,

ваши суставы могут быть воспалены.

Как привести фасцию в норму

Регулярная растяжка

Выполняйте упражнения на растяжку хотя бы в течение 7-10 минут в день. Это помогает снять напряжение в мышцах.

Пейте воду

Свободное движение фасции обеспечивает межклеточная жидкость, состоящая из белка и воды. Поэтому пейте воду, ведь она является самым простым средством для нормальной работы фасции.

Делайте массаж с использованием специальных роллов

Делайте массаж катанием ролика – это даст вам возможность почувствовать, где у вас есть болевые точки и зажатые места. Уделяйте им больше внимания, поработайте роликом или руками в течение минуты-двух.



Массаж со специальным роллом помогает найти проблемные места / Фото Rumbleroller

Ходите в сауну или баню

Ученые в публикации в журнале SpringerPlus утверждают, что сауна, баня, инфракрасная кабина помогают избавиться от боли в мышцах и восстановиться после тренировки.

Избегайте стресса

Во время стрессовых ситуаций люди начинают принимать неправильные позы: сутулиться, горбиться и тому подобное. Фасция сжимается и перестает функционировать правильно.