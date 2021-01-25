Загадочная фасция: что это и почему из-за нее возникает скованность и боль
Фасция – это соединительная ткань, окружающая мышцы, внутренние органы, кровеносные сосуды и нервы. Недостаток ухода за фасцией может стать причиной скованности и боли в теле.
Источник: Liga.net
Фасция соединяет некоторые структуры тела, а другим, наоборот, позволяет плавно скользить.
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Фасция – что это такое
Фасция состоит пополам из воды и белка. Поэтому одной из причин потери способности свободно двигаться может стать недостаточное количество воды, которую вы употребляете.
От состояния фасции зависит ваш комфорт во время движения / Фото Aurora
Фасция влияет на:
- симметрию тела,
- способность свободно двигаться,
- прилив крови, который помогает восстанавливаться после физических нагрузок,
- уменьшения риска появления растяжек, рубцов и целлюлита,
- снижение риска получения травм.
Если фасция в норме, то все органы и системы организма также работают лучше.
Массаж улучшает работу фасции / Фото Freepik
Если и вас проблемы с фасцией:
- вы чувствуете скованность движений в шее, локтях, коленях, спине,
- у вас болят, немеют и покалывают пальцы,
- вы имеете низкий уровень гибкости, плохую растяжку, ограниченную амплитуду движений,
- ваши суставы могут быть воспалены.
Как привести фасцию в норму
Регулярная растяжка
Выполняйте упражнения на растяжку хотя бы в течение 7-10 минут в день. Это помогает снять напряжение в мышцах.
Пейте воду
Свободное движение фасции обеспечивает межклеточная жидкость, состоящая из белка и воды. Поэтому пейте воду, ведь она является самым простым средством для нормальной работы фасции.
Делайте массаж с использованием специальных роллов
Делайте массаж катанием ролика – это даст вам возможность почувствовать, где у вас есть болевые точки и зажатые места. Уделяйте им больше внимания, поработайте роликом или руками в течение минуты-двух.
Массаж со специальным роллом помогает найти проблемные места / Фото Rumbleroller
Ходите в сауну или баню
Ученые в публикации в журнале SpringerPlus утверждают, что сауна, баня, инфракрасная кабина помогают избавиться от боли в мышцах и восстановиться после тренировки.
Избегайте стресса
Во время стрессовых ситуаций люди начинают принимать неправильные позы: сутулиться, горбиться и тому подобное. Фасция сжимается и перестает функционировать правильно.
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