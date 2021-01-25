Загадкова фасція: що це і чому через неї виникає скутість та біль
Фасція – це сполучна тканина, що оточує м'язи, внутрішні органи, кровоносні судини та нерви. Нестача догляду за фасцією може стати причиною скутості та болю в тілі.
Джерело: Liga.net
Фасція з'єднує деякі структури тіла, а іншим, навпаки, дозволяє плавно ковзати.
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Фасція – що це таке
Фасція складається навпіл з води та білка. Тому однією з причин втрати здатності вільно рухатися може стати недостатня кількість води, яку ви вживаєте.
Від стану фасції залежить ваш комфорт під час руху / Фото Aurora
Фасція впливає на:
- симетрію тіла,
- здатність вільно рухатися,
- прилив крові, що допомагає відновлюватися після фізичних навантажень,
- зменшення ризику появи розтяжок, рубців та целюліту,
- знижений ризик одержання травм.
Якщо фасція в нормі, то всі органи й системи організму також працюють краще.
Масаж покращує роботу фасції / Фото Freepik
Якщо й вас проблеми з фасцією:
- ви відчуваєте скутість рухів у шиї, ліктях, колінах, спині,
- у вас болять, німіють та поколюють пальці,
- ви маєте низький рівень гнучкості, погану розтяжку, обмежену амплітуду рухів,
- ваші суглоби можуть бути запалені.
Як привести фасцію в норму
Регулярна розтяжка
Виконуйте вправи на розтяжку хоча б протягом 7-10 хвилин на день. Це допомагає зняти напругу в м'язах.
Пийте воду
Вільний рух фасції забезпечує міжклітинна рідина, що складається з білка і води. Тому пийте воду, адже вона є найпростішим засобом для нормальної роботи фасції.
Робіть масаж з використанням спеціальних ролів
Робіть масаж катанням ролика – це дасть вам змогу відчути, де у вас є больові точки й затиснуті місця. Приділяйте їм більше уваги, попрацюйте роликом або руками протягом хвилини-двох.
Масаж зі спеціальним ролом допомагає знайти проблемні місця / Фото Rumbleroller
Ходіть до сауни або бані
Науковці в публікації у журналі SpringerPlus стверджують, що сауна, баня, інфрачервона кабіна допомагають позбутися болю в м'язах та відновитися після тренування.
Уникайте стресу
Під час стресових ситуацій люди починають приймати неправильні пози: сутулитися, горбитися тощо. Фасція стискається і перестає функціонувати правильно.
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