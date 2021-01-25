Фасція – це сполучна тканина, що оточує м'язи, внутрішні органи, кровоносні судини та нерви. Нестача догляду за фасцією може стати причиною скутості та болю в тілі.

Джерело: Liga.net

Фасція з'єднує деякі структури тіла, а іншим, навпаки, дозволяє плавно ковзати.

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Фасція – що це таке

Фасція складається з різних типів колагену, еластану та декількох типів клітин. Фактично, фасція – це тонка, прозора й дуже еластична плівка, що огортає м'язи, сухожилля, зв'язки та внутрішні органи. Також фасція заповнює собою порожнини.

Фасція складається навпіл з води та білка. Тому однією з причин втрати здатності вільно рухатися може стати недостатня кількість води, яку ви вживаєте.



Від стану фасції залежить ваш комфорт під час руху / Фото Aurora

Фасція впливає на:

симетрію тіла,

здатність вільно рухатися,

прилив крові, що допомагає відновлюватися після фізичних навантажень,

зменшення ризику появи розтяжок, рубців та целюліту,

знижений ризик одержання травм.

Якщо фасція в нормі, то всі органи й системи організму також працюють краще.



Масаж покращує роботу фасції / Фото Freepik

Якщо й вас проблеми з фасцією:

ви відчуваєте скутість рухів у шиї, ліктях, колінах, спині,

у вас болять, німіють та поколюють пальці,

ви маєте низький рівень гнучкості, погану розтяжку, обмежену амплітуду рухів,

ваші суглоби можуть бути запалені.

Як привести фасцію в норму

Регулярна розтяжка

Виконуйте вправи на розтяжку хоча б протягом 7-10 хвилин на день. Це допомагає зняти напругу в м'язах.

Пийте воду

Вільний рух фасції забезпечує міжклітинна рідина, що складається з білка і води. Тому пийте воду, адже вона є найпростішим засобом для нормальної роботи фасції.

Робіть масаж з використанням спеціальних ролів

Робіть масаж катанням ролика – це дасть вам змогу відчути, де у вас є больові точки й затиснуті місця. Приділяйте їм більше уваги, попрацюйте роликом або руками протягом хвилини-двох.



Масаж зі спеціальним ролом допомагає знайти проблемні місця / Фото Rumbleroller

Ходіть до сауни або бані

Науковці в публікації у журналі SpringerPlus стверджують, що сауна, баня, інфрачервона кабіна допомагають позбутися болю в м'язах та відновитися після тренування.

Уникайте стресу

Під час стресових ситуацій люди починають приймати неправильні пози: сутулитися, горбитися тощо. Фасція стискається і перестає функціонувати правильно.

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