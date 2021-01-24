Як зробити рельєфну спину: майстриня спорту показала ТОП-6 вправ
Красива спина – це реальність, але доведеться попрацювати і регулярно тренуватися.
ТОП-6 вправ для шикарної спини показала майстриня спорту України з бодібілдингу, віцечемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова в своєму Instagram.
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Детальніше про тренування
Комплекс складається з 6 вправ. Всі вони виконуються у тренажерному залі і з великим навантаженням (вага підбирається індивідуально і залежить від підготовки).
- Підтягування.
- Т-тяга.
- Горизонтальна тяга.
Красива спина – це реально / Фото pinterest
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- Подвійна тяга у кросовері.
- Вертикальна тяга паралельним хватом.
- Тяга в нахилі у кросовері.
Лише 6 вправ допоможуть досягти відмінного результату / Фото autogear
Техніку виконання вправ дивіться на відео:
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