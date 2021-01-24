Как сделать рельефную спину: мастер спорта показала ТОП-6 упражнений
Красивая спина – это реальность, но придется потрудиться и регулярно тренироваться.
ТОП-6 упражнений для шикарной спины показала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова в своем Instagram.
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Подробнее о тренировке
Комплекс состоит из 6 упражнений. Все они выполняются в тренажерном зале и с утяжелением (вес подбирается индивидуально и зависит от подготовки).
- Подтягивание.
- Т-тяга.
- Горизонтальная тяга.
Красивая спина – это реально / Фото pinterest
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- Двойная тяга в кроссовере.
- Вертикальная тяга параллельным хватом.
- Тяга в наклоне в кроссовере.
Всего 6 упражнений помогут достичь отличного результата / Фото autogear
Технику выполнения упражнений смотрите на видео:
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