Красивая спина – это реальность, но придется потрудиться и регулярно тренироваться.

ТОП-6 упражнений для шикарной спины показала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова в своем Instagram.

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Подробнее о тренировке

Комплекс состоит из 6 упражнений. Все они выполняются в тренажерном зале и с утяжелением (вес подбирается индивидуально и зависит от подготовки).

Подтягивание. Т-тяга. Горизонтальная тяга.

Красивая спина – это реально / Фото pinterest

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Двойная тяга в кроссовере. Вертикальная тяга параллельным хватом. Тяга в наклоне в кроссовере.

Всего 6 упражнений помогут достичь отличного результата / Фото autogear

Технику выполнения упражнений смотрите на видео: