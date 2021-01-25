Якщо ви давно планували робити коротку розминку вранці, сьогодні – ідеальний день, щоб розпочати. Ці вправи заберуть у вас не більше 5 хвилин, однак подарують заряд бадьорості й хорошого настрою.

Короткий комплекс допоможе розігріти м'язи та суглоби й налаштувати організм на продуктивний день. Відео ранкової гімнастики пропонує тренерка Анастасія Кіріченко в інстаграмі.

Цікаво Як відстежити схуднення без ваг: 4 способи від спортсменки



Ранкова гімнастика допомагає розігріти суглоби / Фото Vashsport

Цей комплекс складається з 3D-рухів – тобто він дає вашому тілу можливість рухатися у всіх площинах. Саме тривимірний рух забезпечує максимальну роботу усіх м'язів.

Комплекс вправ для ранкової зарядки:

Робіть оберти кистями рук й одночасно ставайте навшпиньки. Робіть напівоберт тілом, крок вперед ногою, тримайте руки, зігнуті в ліктях, на рівні плечей. Потім робіть крок назад, повертайте тіло у зворотньому напрямку. Виконайте однією та другою ногою. Опустіть руки донизу, трохи зігніть ноги в колінах – ніби готуєтеся до стрибка. Різко підіймайтеся, тягніть руки в гору. Має вийти "стрибок без відриву ніг".



Зарядка з тривимірним рухом допомагає тілу знайти баланс / Фото Molportal

Та сама вправа, але додавайте крок вперед, коли підіймаєте руки. Розставте ноги широко, нахиляйтеся в бік і витягуйте в той же бік обидві руки. Вставайте, перехрещуючи ноги, руки тягніть вгору. Ноги перехрещені, руки вгорі. Робіть напівоберти тілом, допомагайте собі руками.

Усі ці вправи можна видозмінювати й модифікувати. Вони допоможуть знайти баланс і налаштуватися на продуктивний день.

Актуально Рафіновані продукти: чому від них краще відмовитися – поради дієтолога

Перегляньте відео, як виконувати ранкову зарядку: