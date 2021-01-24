Рафіновані продукти – це їжа, очищена від шкідливих домішок, осаду тощо. Водночас у рафінованих продуктах не залишається й нічого корисного.

Сьогодні в супермаркетах надзвичайно багато рафінованої їжі. Про те, чи шкідливі рафіновані продукти, повідомляє дієтолог Юрій Павлюкевич у своєму Instagram.

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Для чого роблять рафіновані продукти



Білий хліб краще замінити на цільнозерновий / Фото Menslife

Це продовжує термін придатності їжі. Окрім того, рафіновані продукти мають звичний нам смак і запах. Нерафінована їжа часто має сильніший аромат, осад тощо, тому здається нам не такою привабливою.

Вплив рафінованих продуктів на організм

Як стверджує дієтолог, рафінована їжа негативно впливає на обмін речовин, а також пришвидшує процес утворення каменів у жовчному міхурі. Окрім того, зростає рівень "поганого" холестерину, від чого виникають проблеми з серцево-судинною системою.



В очищених крупах мало клітковини, але багато калорій / Фото Koolinar

Чим замінити рафіновану їжу

Білий хліб та випічка

Вони повністю очищені від клітковини та корисних речовин. Замініть ці вироби на цільнозерновий хліб та хлібці, вівсяне печиво.

Очищені крупи

У білому рисі, манній крупі тощо міститься мало клітковини, проте багато калорій. Замінюйте такі крупи на нешліфований або бурий рис.

Соняшникова олія

В нерафінованій олії багато вітаміну Е, а от після очищення його майже немає. Тому надавайте перевагу нерафінованій олії холодного віджиму.



Надавайте перевагу нерафінованій олії / Фото Agroportal

Макарони

Обирайте варіанти з твердих сортів пшениці, або цільнозернові вироби.

Пам'ятайте, що час від часу можна потішити себе рафінованою їжею. Однак основу харчування мають складати корисні продукти.

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