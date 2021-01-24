Рафинированные продукты: почему от них лучше отказаться – советы диетолога
Рафинированные продукты – это пища, очищенная от вредных примесей, осадка и тому подобное. В то же время в рафинированных продуктах не остается и ничего полезного.
Сегодня в супермаркетах очень много рафинированной пищи. О том, чем вредны рафинированные продукты, сообщает диетолог Юрий Павлюкевич в своем Instagram.
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Для чего делают рафинированные продукты
Белый хлеб лучше заменить на цельнозерновой / Фото Menslife
Это продлевает срок годности пищи. Кроме того, рафинированные продукты имеют привычный нам вкус и запах. Нерафинированная еда часто имеет сильный аромат, осадок и тому подобное, поэтому кажется нам не такой привлекательной.
Влияние рафинированных продуктов на организм
Как утверждает диетолог, рафинированная пища негативно влияет на обмен веществ, а также ускоряет процесс образования камней в желчном пузыре. Кроме того, растет уровень "плохого" холестерина, от чего возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой.
В очищенных крупах мало клетчатки, но много калорий / Фото Koolinar
Чем заменить рафинированную пищу
Белый хлеб и выпечка
Они полностью очищены от клетчатки и полезных веществ. Замените эти изделия на цельнозерновой хлеб и хлебцы, овсяное печенье.
Очищенные крупы
В белом рисе, манной крупе и так далее содержится мало клетчатки, однако много калорий. Заменяйте такие крупы на нешлифованный или бурый рис.
Подсолнечное масло
В нерафинированном масле много витамина Е, а вот после очистки его почти нет. Поэтому отдавайте предпочтение нерафинированному маслу холодного отжима.
Отдавайте предпочтение нерафинированному маслу / Фото Agroportal
Макароны
Выбирайте варианты из твердых сортов пшеницы, или цельнозерновые изделия.
Помните, что время от времени можно побаловать себя рафинированной пищей. Однако основу питания должны составлять полезные продукты.
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