Рафинированные продукты – это пища, очищенная от вредных примесей, осадка и тому подобное. В то же время в рафинированных продуктах не остается и ничего полезного.

Сегодня в супермаркетах очень много рафинированной пищи. О том, чем вредны рафинированные продукты, сообщает диетолог Юрий Павлюкевич в своем Instagram.

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Для чего делают рафинированные продукты



Белый хлеб лучше заменить на цельнозерновой / Фото Menslife

Это продлевает срок годности пищи. Кроме того, рафинированные продукты имеют привычный нам вкус и запах. Нерафинированная еда часто имеет сильный аромат, осадок и тому подобное, поэтому кажется нам не такой привлекательной.

Влияние рафинированных продуктов на организм

Как утверждает диетолог, рафинированная пища негативно влияет на обмен веществ, а также ускоряет процесс образования камней в желчном пузыре. Кроме того, растет уровень "плохого" холестерина, от чего возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой.



В очищенных крупах мало клетчатки, но много калорий / Фото Koolinar

Чем заменить рафинированную пищу

Белый хлеб и выпечка

Они полностью очищены от клетчатки и полезных веществ. Замените эти изделия на цельнозерновой хлеб и хлебцы, овсяное печенье.

Очищенные крупы

В белом рисе, манной крупе и так далее содержится мало клетчатки, однако много калорий. Заменяйте такие крупы на нешлифованный или бурый рис.

Подсолнечное масло

В нерафинированном масле много витамина Е, а вот после очистки его почти нет. Поэтому отдавайте предпочтение нерафинированному маслу холодного отжима.



Отдавайте предпочтение нерафинированному маслу / Фото Agroportal

Макароны

Выбирайте варианты из твердых сортов пшеницы, или цельнозерновые изделия.

Помните, что время от времени можно побаловать себя рафинированной пищей. Однако основу питания должны составлять полезные продукты.