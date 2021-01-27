Вечеря – найпізніший прийом їжі, тому він має бути смачним, але легким. Особливо це стосується тих людей, які хочуть знизити вагу.

Джерело: інстаграм Олени Кален

Які страви підійдуть для вечері, розповіла експертка у психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Що робити, якщо саме ввечері хочеться їсти найбільше? Жорстка заборона часто закінчується зривом. Тому, знаєте, краще все ж дозволити собі невелику вечерю, – зазначила Кален.

Як треба їсти ввечері

Вечеряти потрібно тільки тоді, коли є почуття голоду. Порція повинна бути рівно такою, щоб вгамувати бажання їсти. Останній прийом їжі має бути за 3 години до сну. Якщо ви переїсте – заснути і прокинутися вранці буде важче. Ще одне правило – їжте з маленької тарілки. За словами Кален, цей психологічниц виверт допомагає з'їсти менше.

Тушковані овочі – відмінний варіант для вечері / Фото povar

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Що можна їсти на вечерю

Свіжі і тушковані овочі

Овочі не створюють тяжкості в шлунку і перетравлюються протягом 30-40 хвилин.

Кисломолочні продукти

Містять білок і симбіотичності бактерії, які благотворно впливають на роботу шлунково-кишкового тракту, і допоможуть знизити вагу.

Яйця

Візьміть кілька варених білків і жовток від одного яйця і змішайте їх з овочами. Це низькокалорійна страва стане відмінною вечерею.

Нежирна риба

Морепродукти засвоюються швидше, ніж свинина і яловичина, тому більше підходять для вечірнього прийому їжі.

Курка або індичка

М'ясо можна приготувати на пару або запекти. Також підійде сендвіч з хлібців, курки або індички.

Нежирний сир

Такі сири, як Адигейський, бринза або моцарелла містять казеїн, який швидко втамовує голод і прискорює метаболізм.