Багато людей харчуються раз в день і дивуються, чому стрімко набирають зайву вагу.

Джерело: інстаграм Марини Боржемської

Які наслідки у подібного режиму харчування, розповіла тренерка Марина Боржемська.

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Якщо ми сильно забиваємо шлунок, погано себе почуваємо, з'являється втома. Дуже багато людей їдять один раз на день ввечері і дуже поправляються. Чому? Тому що має бути сон, а не перетравлення їжі. Тому і снідати не хочеться наступного дня, – зазначила Боржемська.

За її словами, ці люди з'їдають багато їжі на ніч, тому вранці у шлунку немає потреби у сніданку.

Тренерка пояснила, що багато хто при цьому їжу відразу запиває чаєм з печивом.

Не можна так. Це не буде так шкідливо, якщо з'їсти через годину або півтори. Обов'язково потрібна пауза, – додала вона.

Занадто щільна вечеря провокує зайву вагу і погане самопочуття / Фото 1zoom

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