Многие люди питаются раз в день и удивляются, почему стремительно набирают лишний вес.

Источник: инстаграм Марины Боржемской

Какие последствия у подобного режима питания, рассказала тренер Марина Боржемская.

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Если мы сильно забиваем желудок, плохо себя чувствуем, появляется усталость. Очень многие люди кушают один раз в день вечером и очень поправляются. Почему? Потому ночью должен быть сон, а не переработка пищи. Поэтому и завтракать не хочется на следующий день, – отметила Боржемская.

По ее словам, эти люди съедают много еды на ночь, поэтому утром у желудка нет потребности в завтраке.

Тренер пояснила, что многие при этом еду сразу запивают чаем с печеньем.

Нельзя так. Это не будет так вредно, если съесть через час или полтора. Обязательно нужна пауза, – добавила она.

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Она также рассказала о своем режиме дня: