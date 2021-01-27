Почему нельзя есть раз в день: известная тренер рассказала о последствиях
Многие люди питаются раз в день и удивляются, почему стремительно набирают лишний вес.
Источник: инстаграм Марины Боржемской
Какие последствия у подобного режима питания, рассказала тренер Марина Боржемская.
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Если мы сильно забиваем желудок, плохо себя чувствуем, появляется усталость. Очень многие люди кушают один раз в день вечером и очень поправляются. Почему? Потому ночью должен быть сон, а не переработка пищи. Поэтому и завтракать не хочется на следующий день, – отметила Боржемская.
По ее словам, эти люди съедают много еды на ночь, поэтому утром у желудка нет потребности в завтраке.
Тренер пояснила, что многие при этом еду сразу запивают чаем с печеньем.
Нельзя так. Это не будет так вредно, если съесть через час или полтора. Обязательно нужна пауза, – добавила она.
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Она также рассказала о своем режиме дня:
- стакан воды комнатной температуры после пробуждения;
- завтраки трижды в неделю – углеводные (овсянка с замороженными ягодами и ½ чайной ложки меда, гречневая или другая каша);
- перекус (через 3 часа после завтрака). Это может быть творог, бутерброд с сыром, лаваш или йогурт (со взбитыми замороженныеми ягодыами или фруктами);
- обед – отварная или запеченная курица с салатом. Может быть суп;
- на перекус может быть запеченное яблоко или лаваш с овощами;
- ужин – салат из зелени и кусочек рыбы или тефтелька.
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