Если вам постоянно хочется есть – этот вопрос нужно изучить более тщательно, и ввести в рацион ряд продуктов с особыми пищевыми волокнами.

Источник: инстаграм Екатерины Медушкиной

Что поможет подавить голод, рассказала нутрициолог, фитнес-эксперт Екатерина Медушкина.

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Что поможет приглушить голод и наладить работу всего организма? Снизить сахар в крови и даже предупредить развитие злокачественных опухолей? Все это – клетчатка. Это особые пищевые волокна и еще одна разновидность углеводов, но, в отличие от других своих "собратьев", клетчатка почти не переваривается, но в рационе она должна быть обязательно, – отметила Медушкина.

В чем польза клетчатки

В желудке клетчатка увеличивается в объеме, поэтому человек длительное время не чувствует голода.

Очищает кишечник от вредных веществ, которые не нужны организму, улучшая перистальтику. Также она способствует выведению из организма токсинов, тяжелых металлов и радионуклидов.

Замедляет гидролиз углеводов. Это позволяет уровню глюкозы повышаться постепенно, без резких скачков. Поэтому, чем меньше обработан углеводный продукт, содержащий клетчатку (сырые овощи, цельные неочищенные крупы, мука грубого помола и т.д.) – тем он полезнее.

Снижает общий холестерин, "а также называемый "плохим" холестерин липопротеинов низкой плотности. Тот самый, который повышает риск развития болезней сердца и сосудов".

Клетчатка содержится в крупах, овощах, муке и пр. / Фото fitcurves

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Является питанием для кишечной микрофлоры, нормализует пищеварительные процессы и налаживает правильный синтез микроорганизмов, которые требуются иммунитету.

Нутрициолог пояснила, что пищевые волокна делятся на две группы (обе требуются организму человека):

Растворимые (они содержатся в злаках, в мякоти фруктов, ягод и овощей). Нерастворимые (есть в кожице и стеблях этих продуктов, а также в злаках).

Сколько нужно есть клетчатки и откуда ее брать? Человеку, по разным источникам, необходимо в день от 15 до 38 г клетчатки. В среднем, это 3 порции овощей, фруктов или зелени + 2 порции цельных круп, – резюмировала Медушкина.