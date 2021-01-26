Целлюлит – образование жировых отложений в подкожной клетчатке, с которым борются миллионы людей во всем мире. Однако не все разрекламированные методы в этом эффективны.

Источник: инстаграм Екатерины Медушкиной

Какие самые бесполезные способы борьбы с целлюлитом существуют, рассказала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Если бы вы только знали, как много я читаю каждый день одинаковых жалоб: "Я делаю.., а целлюлит на месте". Я поражаюсь, насколько живучи бывают некоторые "методы". Толку – ноль, а все равно все их применяют, – отметила Медушкина.

Что не поможет избавиться от целлюлита

Обертывания в пленку

Эта процедура – уходовая. Она создает парниковый эффект для расширения пор, в кожу проникают питательные вещества из того средства, которое нанесли под пленку. Однако этот метод не поможет избавиться от целлюлита. По словам Медушкиной, "должна быть возможность оттока и испарения пота, а в пленке вы только нагрузку на сердце увеличиваете, никакого антицеллюлитного эффекта нет".

Похудение

Избавление от лишнего веса не уничтожит целлюлит, а от голодания и диет проблема только усугубится.

Для избавления от целлюлита требуется комплексный подход / Фото bg

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Целлюлит – это признак нарушений, происходящих в жировой ткани. Переполненные жировые клетки сжимают кровеносные и лимфатические сосуды, блокируя поступление кислорода и питательных веществ в ткани и отток продуктов жизнедеятельности их них, – пояснила Медушкина.

Она добавила, что диеты вынуждают организм экономить и накапливать запасы на "черный день", поэтому количество жира растет – целлюлит усугубляется.

Антицеллюлитный крем

Даже самый дорогой крем не избавит от целлюлита, ведь он не может "проникнуть сквозь все слои кожи, в толщу тканей, преодолеть клеточные мембраны и впитаться в жир, да еще и растворить его". Точно также бесполезны пилинги и массажи, если надежда только на них.

Для избавления от целлюлита нужен комплексный подход – сбалансированное питание + физические нагрузки + уходовые процедуры.