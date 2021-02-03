Ягодицы будут гореть: чемпионка сняла видео огненного трисета
Для того чтобы ягодицы были упругими, требуется регулярна физическая активность и правильные тренировки.
Источник: инстаграм Евгении Самойловой
Какие упражнения нужно выполнять, и как это правильно делать, показала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.
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Обязательно попробуйте в деле этот трисет для ягодиц, который можно использовать как вначале тренировки для разогрева и включения ягодичных мышц в работу, так и в конце тренировки ягодиц на добивочку,
– отметила Самойлова.
Подробнее о тренировке
В комплексе – 3 упражнения. Все они выполняются без отдыха.
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1. Ягодичный мост. В этом упражнении ставим стопы на невысокую ступеньку. В верхней точке прожимаем ягодицы, "словно хотим расколоть ими орех". Без спешки выполняем 20 повторений.
2. Статика – задерживаем таз вверху на 20 секунд.
С помощью тренировки можно добиться упругих ягодиц / Фото pics
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3. Разведение колен в стороны – таз держим вверху. Выполняем 20-25 раз.
После этого подхода отдыхаем 1-1,5 минуты. Далее делаем еще 3 подхода.
Технику выполнения упражнений – смотрите на видео:
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