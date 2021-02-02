Приводимо до ладу верхню частину тіла: відео крутого тренування вдома
Проблемні зони досить часто знаходяться на верхній частині тіла людини. Для того щоб цей момент виправити, потрібні правильні і продумані тренування.
Джерело: інстаграм Катерини Кононової
Ефективні вправи, які можна виконувати навіть у домашніх умовах, показала майстриня спорту України з бодібілдингу, віцечемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова.
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Детальніше про тренування
Тренування на верх тіла – інтервальне і складається з 6 раундів (відпочинок між ними – залежно від відновлення). Виконувати вправи можна в домашніх умовах. Для цього вам знадобиться фітнес-килимок, гантелі і питна вода.
Комплекс складається з 4 вправ. Кожне виконується протягом 40 секунд, після чого – 20 секунд відпочинку.
Тренування допоможе тримати себе у відмінній формі / Фото dailyfit
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Які вправи потрібно виконувати
1. Віджимання і тяга до живота;
2. Відведення плеча по 2 повтори + статика;
3. Планка (торкання долонею плеча);
4. Жим гантель.
Як правильно виконувати комплекс – дивіться на відео:
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