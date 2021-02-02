Проблемные зоны довольно часто находятся на верхней части тела человека. Для того чтобы этот момент исправить, нужны правильные и продуманные тренировки.

Источник: инстаграм Екатерины Кононовой

Эффективные упражнения, которые можно выполнять даже в домашних условиях, показала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова.

​Интересно Какие продукты есть на обед и ужин при похудении

Подробнее о тренировке

Тренировка на верх тела – интервальная и состоит из 6 раундов (отдых между ними – по восстановлению). Выполнять упражнения можно в домашних условиях. Для этого вам понадобится фитнес-коврик, гантели и питьевая вода.

Комплекс состоит из 4 упражнений. Каждое выполняется в течение 40 секунд, после чего – 20 секунд отдыха.

Тренировка поможет держать себя в отличной форме / Фото dailyfit

Полезно Жировые ловушки на теле: что это такое и откуда берется

Какие упражнения нужно выполнять

1. Отжимание и тяга к животу;

2. Отведение плеча по 2 повтора + статика;

3. Планка ( касание ладонью плеча);

4. Жим гантель.

Как правильно выполнять комплекс – смотрите на видео: