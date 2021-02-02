Приводим в порядок верхнюю часть тела: видео крутой тренировки дома
Проблемные зоны довольно часто находятся на верхней части тела человека. Для того чтобы этот момент исправить, нужны правильные и продуманные тренировки.
Источник: инстаграм Екатерины Кононовой
Эффективные упражнения, которые можно выполнять даже в домашних условиях, показала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова.
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Подробнее о тренировке
Тренировка на верх тела – интервальная и состоит из 6 раундов (отдых между ними – по восстановлению). Выполнять упражнения можно в домашних условиях. Для этого вам понадобится фитнес-коврик, гантели и питьевая вода.
Комплекс состоит из 4 упражнений. Каждое выполняется в течение 40 секунд, после чего – 20 секунд отдыха.
Тренировка поможет держать себя в отличной форме / Фото dailyfit
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Какие упражнения нужно выполнять
1. Отжимание и тяга к животу;
2. Отведение плеча по 2 повтора + статика;
3. Планка ( касание ладонью плеча);
4. Жим гантель.
Как правильно выполнять комплекс – смотрите на видео:
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