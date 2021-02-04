Багато хто любить поласувати смачним чізбургером, соковитою шаурмою або апетитним хот-догом, проте не всі знають про наслідки.

Джерело: інстаграм Анастасії Полтавської

Чому фаст-фуд шкідливий і до чого може привести його регулярне вживання, розповіла тренерка, блогерка Анастасія Полтавська.

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Про те, що харчуватися фаст-фудом шкідливо, кажуть всі і всюди. Але що саме шкідливо і чому, ми намагатимемося розібратися,

– відзначила Полтавська.

Вона пояснила, що мережі швидкого харчування прагнуть зробити смачно, красиво, але при цьому дешево, адже здорова і корисна їжа коштуватиме значно дорожче.

Фаст-фуд Їжа масового виробництва, продукт швидкого приготування, який можна вживати поза столом.

Чим шкідливий фаст-фуд

У фаст-фуді міститься багато солі . Це може призводити до підвищеного кров'яного тиску, а отже – до головного болю, шуму у вухах, порушення зору і болях в області серця. Крім того, сіль затримує воду в організмі, що порушує роботу нирок і серця , призводить до набряків. Серед інших можливих неприємностей – надмірна вага, остеохондроз, подагра, сечокам'яна, нирковокам'яна і жовчнокам'яна хвороби.

. Це може призводити до підвищеного кров'яного тиску, а отже – до головного болю, шуму у вухах, порушення зору і болях в області серця. Крім того, сіль затримує воду в організмі, що , призводить до набряків. Серед інших можливих неприємностей – надмірна вага, остеохондроз, подагра, сечокам'яна, нирковокам'яна і жовчнокам'яна хвороби. У продуктах швидкого приготування міститься багато цукру. Як відомо, в організмі він розщеплюється на глюкозу і фруктозу, які надходять у кров. Надмірне вживання цукру загрожує ожирінням і діабетом.

Фаст-фуд - їжа, якою не можна зловживати​ / Фото hobiz

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