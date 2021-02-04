Чим небезпечний фаст-фуд: тренерка розкрила нюанси, яких ви не знали
Багато хто любить поласувати смачним чізбургером, соковитою шаурмою або апетитним хот-догом, проте не всі знають про наслідки.
Джерело: інстаграм Анастасії Полтавської
Чому фаст-фуд шкідливий і до чого може привести його регулярне вживання, розповіла тренерка, блогерка Анастасія Полтавська.
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Про те, що харчуватися фаст-фудом шкідливо, кажуть всі і всюди. Але що саме шкідливо і чому, ми намагатимемося розібратися,
– відзначила Полтавська.
Вона пояснила, що мережі швидкого харчування прагнуть зробити смачно, красиво, але при цьому дешево, адже здорова і корисна їжа коштуватиме значно дорожче.
Фаст-фудЇжа масового виробництва, продукт швидкого приготування, який можна вживати поза столом.
Чим шкідливий фаст-фуд
- У фаст-фуді міститься багато солі. Це може призводити до підвищеного кров'яного тиску, а отже – до головного болю, шуму у вухах, порушення зору і болях в області серця. Крім того, сіль затримує воду в організмі, що порушує роботу нирок і серця, призводить до набряків. Серед інших можливих неприємностей – надмірна вага, остеохондроз, подагра, сечокам'яна, нирковокам'яна і жовчнокам'яна хвороби.
- У продуктах швидкого приготування міститься багато цукру. Як відомо, в організмі він розщеплюється на глюкозу і фруктозу, які надходять у кров. Надмірне вживання цукру загрожує ожирінням і діабетом.
Фаст-фуд - їжа, якою не можна зловживати / Фото hobiz
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- Весь фаст-фуд є висококалорійним. Полтавська нагадала, що саме надмірна калорійність призводить до ожиріння. У фаст-фуді – багато швидких вуглеводів, які легко засвоюються організмом, але відкладаються "у запас". Через нетривалий час апетит знову дасть про себе знати.
- У приготуванні швидкої їжі з надлишком застосовуються транс-жири, які негативно впливають на підшлункову залозу, призводять до розвитку діабету і виникнення хронічних запальних процесів. Також транс-жири можуть бути причиною ожиріння.
- Всі помічали, що фаст-фуд має приємний аромат і смак. У його приготуванні використовуються як натуральні, так і синтетичні ароматизатори і смакові добавки. Це згодом може призвести до хвороб печінки, а також викликати залежність (через додавання глутамата натрію, який примножує запах і смак продуктів). Надмірне вживання страв з цією добавкою може стати причиною хвороби Альцгеймера, ниркової недостатності, проблем з травленням, бронхіальної астми та різних алергічних реакцій.
- Найбільш шкідливі для здоров'я харчові добавки – консерванти, за допомогою яких збільшуються терміни зберігання продукції. У фаст-фуді вони також є. Консерванти чинять негативний вплив на мікрофлору кишечника, можуть викликати серйозну алергію, нудоту і головний біль.
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