Детокс-продукти дозволяють очистити організм людини, поліпшити стан здоров'я і зміцнити імунітет.

Джерело: інстаграм Анни Гоголєвої

Які детокс-продукти можна ввести у щоденний раціон, розповіла дієтологиня Анна Гоголєва.

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При правильному застосуванні, інтервалах і суміщенні, ці продукти дають практично чарівний результат і завжди будуть удостоєні місця на моїй полиці. Мало того, я можу не купити їжі, але від них відмовлятися не збираюся! Продукти, які я використовую у детокс-програмі, прекрасно вписуються в щоденний раціон будь-якої людини. Деякі з них я знайшла, багато про що дізналася від бабусі, а частину – зробила сама,

– зазначила Гоголєва.

Детокс-продукти на кожен день ⠀

Тепла вода з лимоном і медом. Цей простий напій дозволяє "запустити" метаболізм і налагодити викид жовчі вранці.

Натуральні прянощі в балансі: куркума індійська, імбир, трава Лемонграс – це відмінні антиоксиданти, які впливають навіть на еритроцити, "розріджують" кров і покращують ШОЕ. Крім того, вони допоможуть прибрати запальні процеси в тілі, є противірусними та зміцнюючими засобами.

Гіркий очищающий трав'яний чай для розвантаження кишечника дозволяє нормалізувати PH баланс. Він усуває запори, очищає кишечник і покращує його мікрофлору, допомагає відтоку жовчі.

Піхтовий екстракт-бальзам – найдавніший природний антибіотик Сибіру. Його можна застосовувати навіть діткам від 1 року. У ньому містяться природні фітонциди, флавоноїди, добова рекордна норма вітаміну С, антиоксиданти, залізо, безліч мікроелементів. Піхтовий екстракт захистить від вірусів і бактерій, поліпшить метаболізм, налагодить роботу печінки і позбавить організм від "стрибків" цукру.

Екстракт ялиці має масу корисних властивостей​ / doctor-pirogov

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Ялицеве масло – натуральний антисептик, протигрибковий, антибактерицидний, противірусний засіб.

Натуральні рослинні масла. За словами дієтологині, відмінним варіантом є кедрове масло першого холодного віджиму сиродавлене.

Доведено, що люди, які вживають натуральне кедрове масло регулярно по 1-2 столові ложки в день, продовжують свій біологічний годинник, покращують рухливість суглобів, не страждають зайвою вагою, хронічною втомою, проблемами з кишечником і шкірою,

– пояснила Гоголєва.

Натуральне масло розторопші – джерело органічних ненасичених кислот, Омега-3, Омега-6. Відмінно очищає печінку і жовчний міхур.

Натуральні макухи – джерело вітамінів, мінералів, амінокислот, мікро- і макроелементів. Живлять організм, дають приплив сил і енергії, і сприяють роботі шлунково-кишкового тракту.

Суміші сушених трав, ягід і сублімованих овочів і прянощів.