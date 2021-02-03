Детокс-продукты позволяют очистить организм человека, улучшить состояние здоровья и укрепить иммунитет.

Источник: инстаграм Анны Гоголевой

Какие продукты можно ввести в ежедневный рацион, рассказала диетолог Анна Гоголева.

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При правильном применении, интервалах и совмещении, эти продукты дают практически волшебный результат и всегда будут удостоены места на моей полке. Мало того, я могу не купить еды, но от них отказываться не собираюсь! Продукты, которые я использую в детокс-программе, прекрасно вписываются в ежедневный рацион любого человека. Некоторые из них я нашла, о многих узнала от бабушки, а часть сделала сама, – отметила Гоголева.

Детокс-продукты на каждый день⠀

Теплая вода с лимоном и медом. Этот простой напиток позволяет "запустить" метаболизм и наладить выброс желчи утром.

Натуральные пряности в балансе: куркума индийская, имбирь, трава Лемонграсса – это отличные антиоксиданты, которые влияют даже на эритроциты, "разжижают" кровь и улучшают СОЭ. Кроме того, они помогут убрать воспалительные процессы в теле, являются противовирусными, укрепляющими, восстанавливающими натуральными средствами.

Горький очищающий травяной чай для разгрузки кишечника позволяет нормализовать PH баланс. Он устраняет запоры, очищает кишечник и улучшает его микрофлору, помогает оттоку желчи.

Пихтовый экстракт-бальзам — древнейший природный антибиотик Сибири. Его можно применять даже деткам от 1 года. В нем содержатся природные фитонциды, флавоноиды, суточная рекордная норма витамина С, антиоксиданты, железо, множество микроэлементов. Пихтовый экстракт защитит от вирусов и бактерий, улучшит метаболизм, наладит работу печени и избавит организм от "скачков" сахара.

Экстракт пихты обладает массой полезных свойств / doctor-pirogov

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Пихтовое масло – натуральный антисептик, противогрибковое, антибактерицидное, противовирусное средство.

Натуральные растительные масла. По словам диетолога, отличным вариантом является кедровое масло первого холодного отжима сыродавленное.

Доказано, что люди, употребляющие натуральное кедровое масло регулярно по 1-2 столовые ложки в день, продлевают свои биологические часы, улучшают подвижность суставов, не страдают лишним весом, хронической усталостью, проблемами с кишечником и кожей,

– пояснила Гоголева.

Натуральное масло расторопши – источник органических ненасыщенных кислот, Омега-3, Омега-6. Отлично очищает печень и желчный пузырь.

Натуральные жмыхи – источник витаминов, минералов, аминокислот, микро- и макроэлементов. Питают организм, дают прилив сил и энергии, и способствуют работе ЖКТ.

Смеси сушеных трав, ягод и сублимированных овощей и пряностей.