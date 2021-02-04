Многие любят полакомиться вкусным чизбургером, сочной шаурмой или аппетитным хот-догом, однако не все знают о последствиях.

Источник: инстаграм Анастасии Полтавской

Почему фаст-фуд вреден и к чему может привести его регулярное употребление, рассказала тренер, блогер Анастасия Полтавская.

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О том, что питаться фаст-фудом вредно, говорят все и везде. Но что именно вредно и почему, мы постараемся разобраться,

– отметила Полтавская.

Она пояснила, что сети быстрого питания стремятся сделать вкусно, красиво, но при этом дешево, ведь здоровая и полезная пища будет стоить гораздо дороже.

Фаст-фуд Еда массового производства, продукт быстрого приготовления, который можно употреблять вне стола.

Чем вреден фаст-фуд

В фаст-фуде содержится много соли . Это может приводить к повышенному кровяному давлению, а следовательно – к головным болям, шуму в ушах, нарушению зрения и болях в области сердца. Кроме того, соль задерживает воду в организме, что нарушает работу почек и сердца , приводит к отекам. Среди других возможных неприятностей – избыточный вес, остеохондроз, подагра, мочекаменная, почечнокаменная и желчнокаменная болезни.

. Это может приводить к повышенному кровяному давлению, а следовательно – к головным болям, шуму в ушах, нарушению зрения и болях в области сердца. Кроме того, соль задерживает воду в организме, что , приводит к отекам. Среди других возможных неприятностей – избыточный вес, остеохондроз, подагра, мочекаменная, почечнокаменная и желчнокаменная болезни. В продуктах быстрого приготовления содержится много сахара. Как известно, в организме он расщепляется на глюкозу и фруктозу, которые поступают в кровь. Излишнее употребление сахара чревато ожирением и диабетом.

Фаст-фуд – еда, которой нельзя злоупотреблять / Фото hobiz

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