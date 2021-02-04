Чем опасен фаст-фуд: тренер раскрыла нюансы, которых вы не знали
Многие любят полакомиться вкусным чизбургером, сочной шаурмой или аппетитным хот-догом, однако не все знают о последствиях.
Источник: инстаграм Анастасии Полтавской
Почему фаст-фуд вреден и к чему может привести его регулярное употребление, рассказала тренер, блогер Анастасия Полтавская.
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О том, что питаться фаст-фудом вредно, говорят все и везде. Но что именно вредно и почему, мы постараемся разобраться,
– отметила Полтавская.
Она пояснила, что сети быстрого питания стремятся сделать вкусно, красиво, но при этом дешево, ведь здоровая и полезная пища будет стоить гораздо дороже.
Фаст-фудЕда массового производства, продукт быстрого приготовления, который можно употреблять вне стола.
Чем вреден фаст-фуд
- В фаст-фуде содержится много соли. Это может приводить к повышенному кровяному давлению, а следовательно – к головным болям, шуму в ушах, нарушению зрения и болях в области сердца. Кроме того, соль задерживает воду в организме, что нарушает работу почек и сердца, приводит к отекам. Среди других возможных неприятностей – избыточный вес, остеохондроз, подагра, мочекаменная, почечнокаменная и желчнокаменная болезни.
- В продуктах быстрого приготовления содержится много сахара. Как известно, в организме он расщепляется на глюкозу и фруктозу, которые поступают в кровь. Излишнее употребление сахара чревато ожирением и диабетом.
Фаст-фуд – еда, которой нельзя злоупотреблять / Фото hobiz
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- Весь фаст-фуд является высококалорийным. Полтавская напомнила, что именно избыточная калорийность приводит к ожирению. В фаст-фуде – много быстрых углеводов, которые легко усваиваются организмом, но откладываются "в запас". Спустя непродолжительное время аппетит снова даст о себе знать.
- В приготовлении быстрой еды с излишком применяются транс-жиры, которые негативно влияют на поджелудочную железу, приводят к развитию диабета и возникновению хронических воспалительных процессов. Также транс-жиры могут быть причиной ожирения.
- Все замечали, что фаст-фуд имеет завлекающий аромат и вкус. В его приготовлении используются как натуральные, так и синтетические ароматизаторы и вкусовые добавки. Это впоследствии может привести к болезням печени, а также вызывать зависимость (из-за добавки глутумата натрия, которая приумножает запах и вкус продуктов). Чрезмерное употребление блюд с этой добавкой может стать причиной болезни Альцгеймера, почечной недостаточности, проблем с пищеварением, бронхиальной астмы и различных аллергических реакций.
- Самые вредные для здоровья пищевые добавки – консерванты, с помощью которых увеличиваются сроки хранения продукции. В фаст-фуде они также есть. Консерванты оказывают негативное влияние на микрофлору кишечника, могут вызывать серьезную аллергию, тошноту и головные боли.
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