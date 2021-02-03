Сніданок – найважливіший прийом їжі протягом дня. Він дає ситість і заряд енергії.

Джерело: інстаграм Олени Кален

Які продукти слід їсти вранці, щоб бути стрункою, розповіла експертка у психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Правильне харчування – це збалансований раціон за білками, жирами, повільними і швидкими вуглеводами. Залежно від того, у який період дня вони будуть вжиті в їжу, і залежить процес зниження, утримання або набору маси тіла,

– зазначила Кален.

За її словами, всі продукти важливі для організму, оскільки насичують його різними поживними речовинами.

Які продукти їсти вранці, щоб знизити вагу

Повільні і швидкі вуглеводи

Швидкі вуглеводи – досить калорійні і містять багато цукру. Для того щоб отримана енергія не перетворилася на жир, її потрібно витратити протягом дня. Саме тому швидкі вуглеводи потрібно їсти вранці. Повільні вуглеводи виділяють глюкозу поступово, тому протягом дня вони встигають засвоїтися і не стають жиром.

Для сніданку відмінно підійдуть: різні крупи і каші, горіхи, фрукти, сухофрукти, солодощі, картопля.

Вживайте сухофрукти у першій половині дня​ / Фото odessa-life

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Картопля калорійна і містить багато крохмалю. Тому їсти її треба вранці.

калорійна і містить багато крохмалю. Тому їсти її треба вранці. Сухофрукти (наприклад, інжир і курага) відмінно розганяють метаболізм і сприяють перетравленню їжі протягом дня.

(наприклад, інжир і курага) відмінно розганяють метаболізм і сприяють перетравленню їжі протягом дня. Яблука покращують роботу шлунка і кишечника, тому їсти їх потрібно вранці. Сире яблуко у вечірній час може стати причиною дискомфорту і підвищення кислотності шлунка.

Кален підкреслила, що для стрункості, важливо споживати їжу тільки, коли зголоднієш, і у достатній для себе кількості.