Завтрак – самый важный прием пищи в течение дня. Он дает сытость и заряд энергии.

Источник: инстаграм Елены Кален

Какие продукты следует есть утром, чтобы быть стройной, рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Правильное питание – это сбалансированный рацион по белкам, жирам, медленным и быстрым углеводам. В зависимости от того, в какой период дня они будут употреблены в пищу, и зависит процесс снижения, удержания или набора массы тела,

– отметила Кален.

По ее словам, все продукты важны для организма, так как насыщают его разными питательными веществами.

Какие продукты есть утром, чтобы снизить вес

Медленные и быстрые углеводы

Быстрые углеводы – достаточно калорийны и содержат много сахара. Для того чтобы полученная энергия не превратилась в жир, ее нужно потратить в течение дня. Именно поэтому быстрые углеводы нужно есть утром. Медленные углеводы выделяют глюкозу постепенно, поэтому в течение дня они успевают усвоиться и не становятся жиром.

Для завтрака отлично подойдут: различные крупы и каши, орехи, фрукты, сухофрукты, сладости, картофель.

Употребляйте сухофрукты в первой половине дня / Фото odessa-life

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Картофель калориен и содержит много крахмала. Поэтому есть его нужно утром.

калориен и содержит много крахмала. Поэтому есть его нужно утром. Сухофрукты (например, инжир и курага) отлично разгоняют метаболизм и способствуют перевариванию пищи в течение дня.

(например, инжир и курага) отлично разгоняют метаболизм и способствуют перевариванию пищи в течение дня. Яблоки улучшают работу желудка и кишечника, поэтому есть их нужно утром. Сырое яблоко в вечернее время может стать причиной дискомфорта и повышения кислотности желудка.

Кален подчеркнула, что для стройности, важно потреблять пищу по голоду и в достаточном для себя количестве.