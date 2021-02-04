Многие женщины переживают из-за дряблой кожи на внутренней части бедра. Однако эта проблема решаема.

Источник: инстаграм Екатерины Медушкиной

Для этого необходимо выполнять 3 простых упражнения, рассказала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина.

Читайте Ягодицы будут гореть: чемпионка сняла видео огненного трисета

Из чего состоит тренировка

Для выполнения упражнений понадобится фитнес-коврик и устойчивый стул. Опытные спортсмены могут использовать утяжеления для всех упражнений.

1. Плие

Упражнение выполняется с дополнительным "прожиманием" ягодиц. Ставим широко ноги, носки в стороны на 45 градусов. При приседании и подъеме колени должны уходить в стороны строго по линии носков. Таз двигается первым – уводим его назад. Важно: спина должна быть прямой, в пояснице – прогиб. Поднимаемся внутренней поверхностью бедра и в верхней точке подтягиваем ягодицы. Делаем в 3 подхода по 15 раз.

2. Разведение прямых ног, лежа на спине

Носки – на себя, ноги сводим мышцами внутренней поверхности бедра. Выполняем в 3 подхода по 20 повторений.

Следите за техникой выполнения упражнений – от этого зависит результат / Фото fitnessera

Интересно Чем опасен фаст-фуд: тренер раскрыла нюансы, которых вы не знали

3. Подъем ноги, лежа на боку

Лежим на бедре с опорой на локоть. Верхняя нога находится на сидении внутренним ребром стопы. Нижнюю ногу подтягиваем к верхней, носок – на себя. Делаем в 3 подхода по 25 раз на каждую ногу.

Напоминаю вам, что для эффективного удаления жира с внутренней поверхности бедер нескольких точечных упражнений недостаточно. Необходим комплексный подход: выстраивание сбалансированного рациона, общие жиросжигающие тренировки плюс локальные упражнения, уходовые процедуры,

– подчеркнула Екатерина Медушкина.

Как правильно выполнять упражнения – смотрите на видео: