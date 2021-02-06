Как подтянуть руки: 3 простых упражнения для зала и дома
Перед наступлением весны особое внимание следует уделить рукам – они должны быть подтянутыми и красивыми.
Источник:Инстаграм Евгении Самойловой
Эффективные упражнения, которые можно выполнять как в тренажерном зале, так и в домашних условиях, показала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.
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Трицепсы – одна из самых проблемных зон женского тела. Очень часто, подняв перед собой руку, мы замечаем, что мышца просто обвисла и выглядит как свисающий флаг… А в открытой одежде это смотрится, мягко говоря, не слишком привлекательно. Покажу 3 простых упражнения с собственным весом, которые можно выполнять даже дома,
– отметила Самойлова.
Из чего состоит тренировка
1. Обратные отжимания от лавки, стула или жесткого дивана. Выполняем в 4 подхода по 15 повторений.
2. Отжимания с колен с узкой постановкой рук – локти направлены назад. Делаем в 4 подхода по 10-15 раз.
Регулярные упражнения позволят подтянуть руки / Фото terve
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3. Отжимания от стены (локти параллельны). Выполняем в 4 подхода по 15 повторений.
По словам Самойловой, 1-2 из этих упражнений необходимо включать в свои тренировки пару раз в неделю. В конце видео к каждому занятию она показала наиболее распространенные ошибки.
Как правильно выполнять упражнения – смотрите на видео:
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