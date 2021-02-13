Через малоподвижный образ жизни и сидячую работу нередко возникает надоедливая боль в спине. Специалист по спортивной реабилитации Александр Ледень рассказал и показал, как от нее избавиться.

Часто слабые ягодичные мышцы приводят к возникновению болевого синдрома в спине. А ягодичный мост – прекрасное упражнение, которое помогает избавиться от боли в пояснице. Последовательность его выполнения такова:

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Лягте спиной на пол, согните одну ногу, другую – оставьте прямой; Напрягите ягодицы; Напрягите мышцы живота; Поднимите таз с пола, тело должно быть одной прямой линией; Опуститесь на пол.

Повторите 10-12 раз, поменяйте ногу. Точки опоры при подъеме – лопатки и пятки,

– подчеркнул специалист.

По словам реабилитолога, во время упражнения работают ягодичные мышцы, разгибатели спины, бедренные мышцы, и конечно же кора. А нагрузки все идут на ягодицы, при этом на коленный сустав оно минимальное, в отличие от приседаний.

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Выполняйте движения плавно, не делайте резких движений. Не делайте упражнение через боль,

– отметил Александр Ледень.