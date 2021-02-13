Как избавиться от боли в пояснице: 5-минутное упражнение на каждый день – видео
Через малоподвижный образ жизни и сидячую работу нередко возникает надоедливая боль в спине. Специалист по спортивной реабилитации Александр Ледень рассказал и показал, как от нее избавиться.
Источник:инстаграм Александра Леденя
Часто слабые ягодичные мышцы приводят к возникновению болевого синдрома в спине. А ягодичный мост – прекрасное упражнение, которое помогает избавиться от боли в пояснице. Последовательность его выполнения такова:
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- Лягте спиной на пол, согните одну ногу, другую – оставьте прямой;
- Напрягите ягодицы;
- Напрягите мышцы живота;
- Поднимите таз с пола, тело должно быть одной прямой линией;
- Опуститесь на пол.
Повторите 10-12 раз, поменяйте ногу. Точки опоры при подъеме – лопатки и пятки,
– подчеркнул специалист.
По словам реабилитолога, во время упражнения работают ягодичные мышцы, разгибатели спины, бедренные мышцы, и конечно же кора. А нагрузки все идут на ягодицы, при этом на коленный сустав оно минимальное, в отличие от приседаний.
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Выполняйте движения плавно, не делайте резких движений. Не делайте упражнение через боль,
– отметил Александр Ледень.
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