Простые и эффективные упражнения для профилактики сутулости: видеоинструкция
В период пандемии коронавируса, когда большая часть населения перешла на удаленный формат работы, во многих возникают проблемы со спиной и осанкой. А все из-за малоподвижного образа жизни. Поэтому делимся простым комплексом упражнений для профилактики сутулости.
Источник:инстаграм Александра Леденя
Специалист по спортивной реабилитации Александр Ледень показал движения, которые помогают укреплять спину, мышцы-стабилизаторы лопаток, дельтовидные мышцы и, в принципе, вообще верхний плечевой пояс. Это упражнение называется IYTW, так как при ее выполнении руки образуют именно эти буквы.
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Как выполнять упражнения IYTW для профилактики сутулости
- Лягте на живот.
- Вытяните руки вперед.
- Поднимите руки как можно выше от пола, зафиксируйте такое положение на 5 секунд и опустите.
- Следующий шаг – делаем то же самое в положении рук в позе Y, в положении рук T и W.
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Выполнять это упражнение нужно по 8-12 повторений на каждый шаг (то есть, на каждую букву), голову не поднимайте, а взгляд направляйте в пол, ноги должны быть прижаты к полу.
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