В период пандемии коронавируса, когда большая часть населения перешла на удаленный формат работы, во многих возникают проблемы со спиной и осанкой. А все из-за малоподвижного образа жизни. Поэтому делимся простым комплексом упражнений для профилактики сутулости.

Специалист по спортивной реабилитации Александр Ледень показал движения, которые помогают укреплять спину, мышцы-стабилизаторы лопаток, дельтовидные мышцы и, в принципе, вообще верхний плечевой пояс. Это упражнение называется IYTW, так как при ее выполнении руки образуют именно эти буквы.

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I – руки прямые, у головы.

Y – руки прямые, расположенные по диагонали на 45 градусов от корпуса.

T – руки под прямым углом к телу.

W – локти согнуты, руки приближенные к телу.

Как выполнять упражнения IYTW для профилактики сутулости

Лягте на живот. Вытяните руки вперед. Поднимите руки как можно выше от пола, зафиксируйте такое положение на 5 секунд и опустите. Следующий шаг – делаем то же самое в положении рук в позе Y, в положении рук T и W.

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Выполнять это упражнение нужно по 8-12 повторений на каждый шаг (то есть, на каждую букву), голову не поднимайте, а взгляд направляйте в пол, ноги должны быть прижаты к полу.

Важно! Не торопитесь, выполняйте эти упражнения плавно, не делайте его через силу и если чувствуете дискомфорт или боль.