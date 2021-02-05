Для чего мужчинам нужна растяжка и как правильно заниматься стретчингом
В обществе существует ложный стереотип, что растяжкой занимаются в большей части женщины, но это далеко не так. Преимущества регулярных занятий стретчингом – это легкость движений и осанка, возможность компенсировать потерю гибкости с возрастом и снижения риска растяжения и повреждения мышц. А для мужчин – это еще и ключ к здоровой половой жизни.
Источник: инстаграм Фітнес Онлайн
Как правильно растягиваться мужчинам:
советы от тренера
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Не торопитесь
Во время выполнения упражнений на растяжку очень важно не суетиться и не спешить: они должны выполняться спокойно. Избегайте резких движений.
Храните технику
В растяжке важна не амплитуда движения, а то, насколько тщательно вы выполняете упражнение.
Не соревнуйтесь
Помните, что вы не на спортивном конкурсе или соревновании, не пытайтесь превзойти соседа или друга или сразу добиться того, что показывает вам тренер.
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