В обществе существует ложный стереотип, что растяжкой занимаются в большей части женщины, но это далеко не так. Преимущества регулярных занятий стретчингом – это легкость движений и осанка, возможность компенсировать потерю гибкости с возрастом и снижения риска растяжения и повреждения мышц. А для мужчин – это еще и ключ к здоровой половой жизни.

Источник: инстаграм Фітнес Онлайн

Как правильно растягиваться мужчинам:

советы от тренера

Не пренебрегайте разогревом Перед началом растяжки выполните суставную гимнастику и легкую кардиорозминку. 10-15 минут будет достаточно. Почувствуйте, как мышцы "стали теплее".

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Не торопитесь

Во время выполнения упражнений на растяжку очень важно не суетиться и не спешить: они должны выполняться спокойно. Избегайте резких движений.

Храните технику

В растяжке важна не амплитуда движения, а то, насколько тщательно вы выполняете упражнение.

Не соревнуйтесь

Помните, что вы не на спортивном конкурсе или соревновании, не пытайтесь превзойти соседа или друга или сразу добиться того, что показывает вам тренер.

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Выполняйте растяжку минимум два раза в неделю. В сочетании со здоровым питанием, регулярными кардиотренировками и умеренными силовыми нагрузками она поможет добиться высоких результатов!