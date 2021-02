Если вы с завистью смотрите на фигуру Милы Кунис или Тома Круза и считаете, что идеальное тело – удел знаменитостей, то вы очень ошибаетесь. Тренер звезд Голливуда рассказал, как добиться быстрого результата.

Источник: инстаграм anysports.fitnessonline

Секретами шикарных женских фигур и прокачанных мужских тел поделился звездный тренер Джим Барсена. Сам метод спортсмен называет правилом четырех C (rule of 4 C: Convenience, Construction, Consistency, Comfort zone). О каждом из них рассказываем подробнее далее.

Вам должно быть удобно

Казалось бы, тренировки – это тяжелая изнурительная работа, во время которых априори должно быть трудно. Однако голливудский тренер убежден, что это не совсем так. "Любые тренировки, которые вы пробуете, должны в первую очередь подходить вам по характеру, возрасту, уровню подготовки. Должно быть удобно как в одежде, в которой вы занимаетесь, так и сам вид тренировки должен вам подходить".



Тренер звезд Голливуда Джим Барсена / Фото instagram

Придерживайтесь четкого плана

Определитесь, для чего вам это нужно: хотите ли вы худеть, нужны ли вам занятия для общего здоровья и бодрости, или вы хотите как следует прокачать тело. Выберите что-то одно. Определившись с целью, стройте план:

как часто вы будете тренироваться;

сколько будут длиться ваши занятия;

за какой срок вы должны заметить результат.

Имея план, гораздо легче не сходить с пути.

Тренируйтесь регулярно

Даже 15-минутные тренировки, но обязательно каждый день–- это уже залог успеха. К слову, планка каждое утро способна творить чудеса. Регулярность + план – основа любых занятий. Без этих двух составляющих невозможно достичь успеха ни в чем.

Выходите из зоны комфорта

Самое важное в развитии физики тела – умение чувствовать, что пора взять нагрузку побольше. Вы можете регулярно заниматься фитнесом или спортом, делать все технически правильно, но если вы находитесь в зоне комфорта – ваш результат не сдвинется с точки. Заставляйте себя увеличивать вес, количество подходов и длину дистанций. Делайте это постепенно, но планомерно.