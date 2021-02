Якщо ви із заздрістю дивитеся на фігуру Міли Куніс чи Тома Круза і вважаєте, що ідеальне тіло – доля знаменитостей, то ви дуже помиляєтесь. Тренер зірок Голлівуду розповів, як добитися швидкого результату.

Джерело: інстаграм anysports.fitnessonline

Секретами шикарних жіночих фігур і прокачаних чоловічих тіл поділився зірковий тренер Джим Барсена. Сам метод спортсмен називає правилом чотирьох C (rule of 4 C: Convenience, Construction, Consistency, Comfort zone). Про кожне з них розповідаємо детальніше далі.

Вам має бути зручно

Здавалося б, тренування – це важка виснажлива робота, під час якого апріорі має бути важко. Проте голлівудський тренер переконаний, що це не зовсім так. "Будь-які тренування, які ви пробуєте, повинні в першу чергу підходити вам за характером, віком, рівнем підготовки. Повинно бути зручно як в одязі, в якому ви займаєтеся, так й сам вид тренування повинен вам підходити".



Тренер зірок Голлівуду Джим Барсена / Фото instagram

Дотримуйтеся чіткого плану

Визначтеся, для чого вам це потрібно: чи хочете ви худнути, чи потрібні вам заняття для загального здоров'я і бадьорості, або ви хочете як слід прокачати тіло. Виберіть щось одне. Визначившись з метою, будуйте план:

як часто ви будете тренуватися;

скільки триватимуть ваші заняття;

за який термін ви повинні помітити результат.

Маючи план, набагато легше добитися мети.

Тренуйтеся регулярно

Навіть 15-хвилинні тренування, але обов'язково кожен день, – це вже запорука успіху. До слова, планка щоранку здатна творити чудеса. Регулярність + план – основа будь-яких занять. Без цих двох складових неможливо досягти успіху ні в чому.

Виходьте із зони комфорту

Найважливіше у розвитку фізики тіла – вміння відчувати, що пора взяти більше навантаження. Ви можете регулярно займатися фітнесом або спортом, робити все технічно і правильно, але якщо ви перебуваєте у зоні комфорту – ваш результат не зрушиться з точки. Змушуйте себе братися за нові складності, збільшуйте вагу, кількість підходів і довжину дистанцій. Робіть це поступово, але планомірно.