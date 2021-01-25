Кожен, хто займається у тренажерному залі чи у домашніх умовах, замислюється над тим, як часто потрібно змінювати програму і вводити нові вправи.

Джерело: інстаграм Віктора Мандзяка

Від чого залежить цей момент, та що варто врахувати, пояснив фітнес-тренер Віктор Мандзяк.

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М'язи не можуть звикати до вправ, адже звичка – особлива форма поведінки людини, яка виявляється у схильності до повторення однотипних дій у подібних ситуаціях (вікіпедія). Зверніть увагу – "особлива форма поведінки людини". А що в нас відповідає за поведінку? Правильно, мозок. Звикати може тільки мозок, мускули – ніяк. При виконанні фізичних вправ м'язи виконують завдання – мотиляти кістками – яке їм дає мозок. Мозок посилає електрику – м'яз скорочується – кістка рухається, – пояснив Мандзяк.

За його словами, для того щоб визначитися, як часто змінювати програму тренувань, потрібно відповісти собі, навіщо ті вправи виконуються. Якщо метою є схуднення і гарне самопочуття, програму варто змінити, коли захочеться чогось нового.

Зміна програми тренування залежить від мети занять / Фото cross

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Якщо ж метою є розвиток мускулів, то потрібна прогресія навантаження. Це означає, що вправи мають не змінюватися, а ускладнюватися.

Тобто якщо раніше ви присідали по 10 разів з гантелею 5 кілограмів, то прогресією навантаження можуть стати присідання на одній нозі, або ж більша кількість повторень чи, наприклад, гентеля 6 кілограмів.

Зрозуміте, що м'язи стимулюються до росту не тоді, коли ви свій мозок тішите новизною, а коли ускладнюється завдання, – наголосив Віктор Мандзяк.