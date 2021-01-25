Каждый, кто занимается в тренажерном зале или в домашних условиях, задумывается над тем, как часто нужно менять программу и вводить новые упражнения.

Источник: инстаграм Виктора Мандзяка

От чего зависит этот момент, и что следует учесть, объяснил фитнес-тренер Виктор Мандзяк.

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Мышцы не могут привыкать к упражнениям, ведь привычка – особая форма поведения человека, которое проявляется в склонности к повторению однотипных действий в подобных ситуациях (википедия). Обратите внимание – "особая форма поведения человека". А что у нас отвечает за поведение? Правильно, мозг. Привыкать может только мозг, мускулы – никак. При выполнении физических упражнений мышцы выполняют задачи – мотылять костями – которые им дает мозг. Мозг посылает электричество – мышца сокращается – кость движется, – пояснил Мандзяк.

По его словам, для того чтобы определиться, как часто менять программу тренировок, нужно ответить себе, зачем эти упражнения выполняются. Если целью является похудение и хорошее самочувствие, программу следует изменить, когда захочется чего-то нового.

Изменение программы тренировки зависит от цели занятий​ / Фото cross

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Если же целью является развитие мускулов, то нужна прогрессия нагрузки. Это означает, что упражнения должны не изменяться, а усложняться.

То есть, если раньше вы приседали по 10 раз с гантелей 5 килограммов, то прогрессией нагрузки могут стать приседания на одной ноге, или же большее количество повторений или, например, гентеля 6 килограммов.

Поймите, что мышцы стимулируются к росту не тогда, когда вы свой мозг радуете новизной, а когда усложняется задача", – подчеркнул Виктор Мандзяк.