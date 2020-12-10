На Протасе уже вовсю работают снежные пушки, а это значит, что малый склон будет заснежено уже к выходным.

Это отличная новость для райдеров столицы, ведь в комплексе можно найти все для комфортного и активного зимнего отдыха: трассы для катания, сноупарк, горнолыжную школу, оборудованные зоны отдыха, обучения и многое другое.

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Директор комплекса "Протасов Яр" Юрий Ткач сообщил, что тарифы на услуги остаются прошлогодними: выход на снег – 80 грн и 100 грн (в будни и праздничные дни), а пользование подъемниками стоит 20 грн и 35 грн за один подъем (в будни и праздничные дни).

Также без изменений остаются и цены на прокат снаряжения: комплект лыжного и сноубордического снаряжения для взрослого будет стоить 250 грн и 300 грн за прокатный день, а для детей – по 200 грн за комплект. Также для отдыхающих будут доступны дневные абонементы, продолжительностью 2 часа, стоимость которых составляет в декабре 200 грн в будни и 300 грн в выходные дни.

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Все гости комплекса "Протасов Яр" могут получить кэшбек 10% на прокат лыж, сноубордов, подъемники, выход на снег, сезонные абонементы и услуги инструктора школы Protasiv School при оплате картой мобильного банка sportbank весь зимний сезон 2020-2021, а также дополнительную 10% скидку на сезонный абонемент при оплате картой sportbank в кассе.

Наслаждайтесь зимним активным отдыхом на свежем воздухе!