На Протасі вже на повну працюють снігові гармати, а це означає, що малий схил буде засніжено вже до вихідних.

Це чудова новина для райдерів столиці, адже у комплексі можна знайти все для комфортного і активного зимового відпочинку: траси для катання, сноупарк, гірськолижну школу, обладнані зони відпочинку, навчання і багато іншого.

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Директор комплексу "Протасів Яр" Юрій Ткач повідомив, що тарифи на послуги залишаються минулорічними: вихід на сніг – 80 грн і 100 грн (у будні та святкові дні), а користування витягами коштуватиме 20 грн і 35 грн за один підйом (у будні та святкові дні).

Також без змін залишаються і ціни на прокат спорядження: комплект лижного і сноубордичного спорядження для дорослого коштуватиме 250 грн і 300 грн за прокатний день, а для дітей – по 200 грн за комплект. Також для відпочиваючих будуть доступні денні абонементи, тривалістю 2 години, вартість яких складає у грудні 200 грн в будні та 300 грн у вихідні дні.

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Усі гості комплексу "Протасів Яр" можуть отримати кешбек 10% на прокат лиж, сноубордів, підйомники, вихід на сніг, сезонні абонементи і послуги інструктора школи Protasiv School при оплаті карткою мобільного банку sportbank весь зимовий сезон 2020-2021, а також додаткову 10% знижку на сезонний абонемент при оплаті карткою sportbank у касі.

Насолоджуйтесь зимовим активним відпочинком на свіжому повітрі!