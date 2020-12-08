Жозе Моуріньо, Юліан Нагельсманн, Доменіко Тедескі, Брендан Роджерс і Аріго Саккі. Що об'єднує всіх цих тренерів? Всі вони не грали у футбол на професійному рівні, але досягли великих висот у футболі на тренерському терені. У сучасному футболі тренер не обов'язково повинен мати за плечима велику кар'єру футболіста. Набагато важливіше знання і вміння керувати грою.

А як взагалі стати тренером в Україні і який прибуток приносить ця робота?

Sportbank разом із tribuna.ua розібралися детально в цьому питанні.

Категорії

Щоб стати тренером, вам необхідно отримати тренерську ліцензію УЄФА. Для цього треба пройти навчання в Центрі ліцензування EFA – він знаходиться в Києві, на стадіоні "Оболонь". Саме там проходять всі лекції, а практичні заняття проводяться в різних професійних клубах і навіть за кордоном.

Є чотири тренерські ліцензії

"С" – національний рівень

УЄФА "В"

УЄФА "А"

УЄФА "PRO"

Кожна з них дозволяє тренеру працювати на певному рівні. Ви починаєте свою кар'єру з ліцензії "С", поступово розвиваєтеся, поповнюєте свій багаж знань і рухаєтеся по цих сходах все вище і вище. Підсумкова точка – ліцензія категорії "PRO". Вона дає можливість працювати головним тренером в усіх вищих європейських лігах.

Ліцензія "С"

Першою сходинкою на шляху тренера буде отримання ліцензії "С. Курс навчання передбачає близько 80 годин теоретичних і практичних занять, які проводяться у всіх регіональних федераціях. Тобто цей тренерський диплом можна отримати не тільки в Києві, а й в регіонах. Подавати документи на отримання "С"-диплому можуть всі бажаючі. Єдине обмеження – важливо мати будь-яку вищу освіту, навіть не пов'язану зі спортом.

Володарі ліцензії "С" можуть працювати з дітьми в академіях, які виступають в Дитячо-юнацькій футбольній лізі України. Варто розуміти, що ліцензія "С" дає перші, найнеобхідніші, знання тим, хто приходить до дітей, щоб навчати їх футболу. Тренер повинен вміти вибудовувати навантаження, розробляти тренувальний план, щоб не нашкодити дітям.

На курсах тобі вкладають базове розуміння того, як влаштований тренерський процес за всіма його ключовими напрямами: фізична підготовка, технічна підготовка та тактична підготовка. Для людей, які ніколи не грали на високому рівні в футбол, це дуже важливо, тому що про "білдап Гвардіоли" читали всі, але як навчити дітей потрапити щокою по м'ячу, мало хто розуміє, – пояснює тренер-аналітик Станіслав Гончаренко, який отримав ліцензію "С" і попрацював в дитячій академії в Катарі.

Вартість курсу ліцензії "С" складає 5 000 грн.

Скільки коштує кожна наступна ліцензія, які умови отримання, хто може стати тренером і чи окупляться ці вкладення – читайте в повному матеріалі на tribuna.ua.