Жозе Моуриньо, Юлиан Нагельсманн, Доменико Тедеско, Брендан Роджерс и Ариго Сакки. Что объединяет всех этих тренеров? Все они не играли в футбол на профессиональном уровне, но достигли больших высот в футболе на тренерском поприще. В современном футболе тренер не обязательно должен иметь за плечами большую карьеру футболиста. Куда важнее знания и умение управлять игрой.

А как вообще стать тренером в Украине и какой доход приносит эта работа?

Sportbank вместе с tribuna.ua разобрались детально в этом вопросе.

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Чтобы стать тренером, вам необходимо получить тренерскую лицензию УЕФА. Для этого необходимо пройти обучение в Центре лицензирования EFA – он находится в Киеве, на стадионе "Оболонь". Именно там проходят все лекции, а практические занятия проводятся в различных профессиональных клубах и даже за границей.

Есть четыре тренерские лицензии:

"С" – национальный уровень

УЕФА "В"

УЕФА "А"

УЕФА "PRO"

Каждая из них позволяет тренеру работать на определенном уровне. Вы начинаете свою карьеру с лицензии "С", постепенно развиваетесь, пополняете свой багаж знаний и движетесь по этой лестнице все выше и выше. Итоговая точка – лицензия категории "PRO". Она дает возможность работать главным тренером во всех высших европейских лигах.

Лицензия "С"

Первой ступенькой на пути тренера будет получение лицензии "С". Курс обучения предполагает около 80 часов теоретических и практических занятий, которые проводятся во всех региональных федерациях. То есть, этот тренерский диплом можно получить не только в Киеве, но и в регионах. Подавать документы на получение "С"-диплома могут все желающие. Единственное ограничение – важно иметь любое высшее образование, даже не связанное со спортом.

Обладатели лицензии "С" могут работать с детьми в академиях, выступающих в Детско-юношеской футбольной лиге Украины. Стоит понимать, что лицензия "С" дает первые, самые необходимые, знания тем, кто приходит к детям, чтобы обучать их футболу. Тренер должен уметь выстраивать нагрузку, разрабатывать тренировочный план, чтобы не навредить детям.

На курсах тебе вкладывают базовое понимание того, как устроен тренерский процесс по всем его ключевым направлениям: физическая подготовка, техническая подготовка и тактическая подготовка. Для людей, которые никогда не играли на высоком уровне в футбол, это очень важно, потому что про "билдап Гвардиолы" читали все, но как научить детей попасть щекой по мячу мало кто понимает, – объясняет тренер-аналитик Станислав Гончаренко, получивший лицензию "С" и поработавший в детской академии в Катаре.

Стоимость курса лицензии "С" составляет 5 000 грн.

Сколько стоит каждая последующая лицензия, какие условия получения, кто может стать тренером и окупятся ли эти вложения читайте в полном материале на tribuna.ua.