Цього року спортивну аудиторію сколихнула новина про те, що на ринку фінансових послуг з'явився новий мобільний банк з фокусом на українців, які ведуть активний спосіб життя.

Sportbank уже за п'ять місяців зібрав аудиторію більш ніж 100 тис. клієнтів. Як їм це вдалося, як sportbank вийшов на ринок на початку епідемії і навіщо українцям ще один мобільний банк з акцентом на вузьку нішу, дізнався ведучий YouTube-каналу "Велика риба" Олександр Колб у Дениса Саприкіна, співзасновника і СЕО sportbank.

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Sportbank – другий в Україні мобільний банк. В інтерв'ю співзасновник розповів про плани вийти на мільйон користувачів за три роки, конкуренцію з monobank і впровадження фінансових послуг у життя спортивних українців.

Про те, як створити мікс банку, IT-компанії і маркетингового агентства, ви можете подивитись у цьому відео:

Буде цікаво!