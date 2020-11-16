Які додатки підійдуть для активних людей – читайте в матеріалі.

Steps

Це крокомір, який визначає подолану відстань і швидкість. Таймер автоматично зупиняється, коли зупиняєтесь ви, і сам запускається при поновленні руху. При цьому не важливо, де саме розташований телефон, – у кишені, на поясі або на руці. Зручний дизайн і різні кольори дають можливість з першого погляду зрозуміти, скільки ви встигли пройти за день.

Jefit

Один з найбільш функціональних застосунків для тренувань у залі. У ньому зібрана величезна база вправ, тренувань, детальна статистика вашого прогресу та купа додаткових інструментів, на зразок таймера і можливості створювати власні тренувальні програми. ⠀

Йога клуб

В цьому застосунку можна знайти схеми вправ з йоги. Великий комплекс занять призначений як для новачків, так і для тих, хто є професіоналом у цій справі.

Sworkit Lite

Досить зручна програма для занять спортом з великою кількістю вправ. Вам потрібно вибрати тип тренування (розтяжка, йога, силова та інші), вказати час, і на екрані з'являються відеоролики зі спортсменами, які продемонструють комплекс вправ. Додаток зберігає результати та кожен день нагадує про тренування.

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Sportbank

Мобільний додаток, завдяки якому можна оформити банківську картку з кредитним лімітом, не виходячи із дому. Одна із переваг такої картки – це те, що вам повертається 10% кешбеку на оплату товарів та послуг в категорії "Спорт". Тобто ви отримуєте картку, розраховуєтесь нею за одяг, взуття, аксесуари для заняття спортом, тренування та щомісячно отримуєте назад реальні гроші до 555 грн, навіть якщо купували за рахунок кредитного ліміту.

Cardiio

Додаток вимірює пульс при контакті пальця з основною камерою, а також оцінить ваш стан за допомогою фронтальної камери. Cardiio відстежить найменші зміни у кольорі обличчя, проаналізує отримані за кілька днів дані та запропонує оптимальний набір кардіо вправ.

Freeletics

Додаток пропонує вам персонального цифрового тренера, щоб у будь-якому місці та коли саме вам зручно, тренуватись по системі "кроссфіт". Є особисті налаштування, різні методи тренування та поліпшення техніки.

Бажаємо вам активності та натхнення у занятті спортом!