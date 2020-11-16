Какие приложения подойдут для активных людей – читайте в материале.

Steps

Это шагомер, который определяет пройденное расстояние и скорость. Таймер автоматически останавливается, когда останавливаетесь вы, и сам запускается при возобновлении движения. При этом не важно, где именно расположен телефон – в кармане, на поясе или на руке. Удобный дизайн и различные цвета дают возможность с первого взгляда понять, сколько вы успели пройти за день.

Jefit

Один из самых функциональных приложений для тренировок в зале. В нем собрана огромная база упражнений, тренировок, подробная статистика вашего прогресса и много дополнительных инструментов, вроде таймера и возможности создавать собственные тренировочные программы.

Йога клуб

В этом приложении можно найти схемы упражнений из йоги. Большой комплекс занятий предназначен как для новичков, так и для тех, кто является профессионалом в этом деле. ⠀

Sworkit Lite

Довольно удобная программа для занятий спортом с большим количеством упражнений. Вам нужно выбрать тип тренировки (растяжка, йога, силовая и другие), указать время, и на экране появятся видеоролики со спортсменами, которые продемонстрируют комплекс упражнений. Приложение сохраняет результаты и каждый день напоминает о тренировках.

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Мобильное приложение, благодаря которому можно оформить банковскую карту с кредитным лимитом, не выходя из дома. Одно из преимуществ такой карты – это то, что вам возвращается 10% кэшбек на оплату товаров и услуг в категории "Спорт". То есть вы получаете карту, расплачиваетесь ею за одежду, обувь, аксессуары для занятия спортом, тренировки и ежемесячно получаете назад реальные деньги до 555 грн, даже если совершали покупки за счет кредитного лимита.

Cardiio

Приложение измеряет пульс при контакте пальца с основной камерой, а также оценит ваше состояние с помощью фронтальной камеры. Cardiio отследит малейшие изменения в цвете лица, проанализирует полученные за несколько дней данные и предложит оптимальный набор кардиоупражнений.

Freeletics

Приложение предлагает персонального цифрового тренера, чтобы в любом месте и когда именно вам удобно, тренироваться по системе "Кроссфит". Есть личные настройки, различные методы тренировки и улучшения техники.

Желаем вам активности и вдохновения во время занятии спортом!