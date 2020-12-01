В этом году спортивную аудиторию всколыхнула новость о том, что на рынке финансовых услуг появился новый мобильный банк с фокусом на украинцев, которые ведут активный образ жизни.

Sportbank уже за пять месяцев собрал аудиторию в более чем 100 тыс. клиентов. Как им это удалось, как sportbank вышел на рынок в начале эпидемии и зачем украинцам еще один мобильный банк c акцентом на узкую нишу, узнал ведущий YouTube-канала "Большая рыба" Александр Колб у Дениса Сапрыкина, сооснователя и СЕО sportbank.

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Sportbank – второй в Украине мобильный банк. В интервью вы услышите про планы выйти на миллион пользователей за три года, конкуренцию с monobank и внедрение финансовых услуг в жизнь спортивных украинцев.

О том, как создать смесь банка, IT-компании и маркетингового агентства смотрите в этом видео:

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