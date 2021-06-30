Как говорит фитнес-тренер Екатерина Кононова, абсолютно любое упражнение на полусфере вы будете выполнять в усложненном варианте. Такая тренировка отлично помогает проработать все мышцы. Даже опытные спортсмены начали все чаще променять многочисленные тренажеры в зале на балансировочную полусферу.

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Преимущества

Улучшает координацию, развивает баланс, позволяя проработать мышцы-стабилизаторы.

С помощью тренажера можно проработать абсолютно все группы мышц.

Занятия повышают выносливость, позволяют похудеть и привести тело в спортивную форму за короткий промежуток времени.

Круговая тренировка на полусфере

Приставные прыжки: 20 повторений;

Приседания: 15 – 20 повторений;

Выпады: по 15 повторений на каждую ногу;

Планка в динамике: 10 повторений;

Складка: 20 повторений.

Совет от тренера: выполняйте 3 – 5 кругов с минутным перерывом между ними.