Занятия спортом вместе с малышом – не только польза для вашей фигуры, но и развлечение для ребенка. Не спорим, порой не все может получиться так гладко, как этого хотелось бы. Но тренер Екатерина Кононова подобрала несколько упражнений в формате "мама + ребенок" и показала, как обыграть тренировки.
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Упражнения для общей тренировки с ребенком
- Приседания: 15 – 20 повторений;
- Выпады: 12 – 15 повторений;
- Планка- "медведь": 10 – 12 повторений;
- Скручивания на пресс: 20 повторений.
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