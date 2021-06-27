Занятия спортом вместе с малышом – не только польза для вашей фигуры, но и развлечение для ребенка. Не спорим, порой не все может получиться так гладко, как этого хотелось бы. Но тренер Екатерина Кононова подобрала несколько упражнений в формате "мама + ребенок" и показала, как обыграть тренировки.

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Упражнения для общей тренировки с ребенком

Приседания: 15 – 20 повторений;

Выпады: 12 – 15 повторений;

Планка- "медведь": 10 – 12 повторений;

Скручивания на пресс: 20 повторений.

Совет от тренера: делайте 3 – 5 круга с отдыхом между ними.

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