Как говорит тренер Кирилл Торос, если вы только начинаете тренироваться дома, то комплекс упражнений должен быть очень простым и не нагружать ваши суставы. Работать нужно с минимальным весом и стараться укреплять все крупные мышцы и мышцы кора.

К слову Активное восстановление мышц после тренировки: этот способ помогает быстрее вернуть силы

Тренировка в домашних условиях для новичков

"Стульчик" 30 секунд;

Поворот корпуса: 20 повторений;

Планка с колен: 20 повторений;

Подъем рук: 20 повторений;

Рекомендации от тренера. Все упражнения делайте 3 круга. Отдых между подходами – 60 секунд. Обязательно выполняйте разминку перед тренировкой и заминку после нее.