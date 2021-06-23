Как говорит тренер Кирилл Торос, если вы только начинаете тренироваться дома, то комплекс упражнений должен быть очень простым и не нагружать ваши суставы. Работать нужно с минимальным весом и стараться укреплять все крупные мышцы и мышцы кора.

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Тренировка в домашних условиях для новичков

  • "Стульчик" 30 секунд;
  • Поворот корпуса: 20 повторений;
  • Планка с колен: 20 повторений;
  • Подъем рук: 20 повторений;

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