Как говорит тренер Кирилл Торос, если вы только начинаете тренироваться дома, то комплекс упражнений должен быть очень простым и не нагружать ваши суставы. Работать нужно с минимальным весом и стараться укреплять все крупные мышцы и мышцы кора.
К слову Активное восстановление мышц после тренировки: этот способ помогает быстрее вернуть силы
Тренировка в домашних условиях для новичков
- "Стульчик" 30 секунд;
- Поворот корпуса: 20 повторений;
- Планка с колен: 20 повторений;
- Подъем рук: 20 повторений;
Читайте также Настоящая бомба для ягодиц: сет из трех упражнений, от которого мышцы будут гореть – видео