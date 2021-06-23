Мышцам нужен отдых. Это правда. Но восстановление не всегда происходить на диване, говорят тренеры из спортклуба Smidyuk Academy.

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Активное восстановление – это тренировочная тактика. Ее суть заключается в том, чтобы на следующий день после насыщенного занятия в зале сделать облегченные упражнения.

Такая тренировка должна быть низкоинтенсивной, непродолжительной (10 – 20 минут), обрабатывать те же мышцы, которые были задействованы за день до этого . Можно сделать силовую с минимальными весами, заняться йогой, поплавать или выбрать спортивную ходьбу.

Зачем это нужно?

Силовая тренировка приводит к микротравмам мышц. Отсюда и боль через 1 – 2 дня после нагрузки. В этот период организм самостоятельно пытается усилить кровообращение , чтобы доставить в поврежденные участки тела гормоны и аминокислоты. Легкая тренировка упростит этот процесс, поскольку обеспечит дополнительный приток крови к мышцам.