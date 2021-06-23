М'язам потрібен відпочинок. Це правда. Але відновлення не завжди має відбуватися на дивані, кажуть тренери зі спортклубу Smidyuk Academy.

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Активне відновлення – це тренувальна тактика. Її суть полягає в тому, щоб на наступний день після насиченого заняття у залі зробити полегшені вправи.

Таке тренування повинно бути низькоінтенсивним, нетривалим (10 – 20 хвилин), опрацьовувати ті ж м'язи, які були задіяні за день до цього. Можна зробити силове з мінімальними вагами, зайнятися йогою, поплавати або вибрати спортивну ходьбу.

Навіщо це потрібно?

Силове тренування призводить до мікротравм м'язів. Звідси й біль через 1 – 2 дні після навантаження. У цей період організм самостійно намагається посилити кровообіг, щоб доставити в пошкоджені ділянки тіла гормони і амінокислоти. Легке тренування спростить цей процес, позаяк забезпечить додатковий приплив крові до м'язів.

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