Так, Роман Смідюк продемонстрував, що тренуватися можна будь-де, лише потрібне бажання. Спортсмен втілив у життя божевільну ідею – заняття на сіновалі. Крім цього, тренер показав сет вправ, які можна ефективно виконати на такій локації.

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Комплекс вправ для тренування на сіновалі

  • Присідання + розкручування таза: 20 повторів;
  • Випади назад + коліно вверх: 20 повторів на кожну ногу;
  • Викиди ніг в положенні "павук": 20 повторів на кожну ногу.

Вдалого тренування!

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