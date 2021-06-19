Табата идеально подходят для тех, у кого мало времени или вы не знаете, с чего начать. За короткий промежуток времени вы сможете обработать большое количество различных мышц. Выполняйте подобные тренировки три раза в неделю и вы увидите результат.
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Что такое Табата
Это метод высокоинтенсивного интервальной тренировки, придуманный японским доктором Изуми Табата. Суть в том, чтобы 20 секунд выполнять упражнение изо всех сил, а потом отдыхать 10 секунд. Тренировка преимущественно занимает 4 минуты и может содержать одну или несколько упражнений. Часто Табата состоит из восьми различных упражнений.
Комплекс упражнений для тренировки Табата от тренера Кирилла Тороса
- Толчок ноги: 20 секунд;
- Отжимания на одной ноге: 20 секунд;
- Армейские отжимания: 20 секунд;
- "Альпинист" двумя ногами: 20 секунд;
- Складка на пресс: 20 секунд;
- "Лодочка": 20 секунд.
Принцип тренировки Табата в цифрах
- Занимайтесь в режиме 20/10, 30/10 или 40/10 (это означает, что выполнять упражнение нужно 20 секунд и 10 секунд отдыхать).
- Выполняйте упражнения одно за другим.
- Делайте 4 круга.
- Отдыхайте между кругами 1 минуту.
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