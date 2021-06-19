Табата идеально подходят для тех, у кого мало времени или вы не знаете, с чего начать. За короткий промежуток времени вы сможете обработать большое количество различных мышц. Выполняйте подобные тренировки три раза в неделю и вы увидите результат.

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Что такое Табата

Это метод высокоинтенсивного интервальной тренировки, придуманный японским доктором Изуми Табата. Суть в том, чтобы 20 секунд выполнять упражнение изо всех сил, а потом отдыхать 10 секунд. Тренировка преимущественно занимает 4 минуты и может содержать одну или несколько упражнений. Часто Табата состоит из восьми различных упражнений.

Комплекс упражнений для тренировки Табата от тренера Кирилла Тороса

Толчок ноги: 20 секунд;

Отжимания на одной ноге: 20 секунд;

Армейские отжимания: 20 секунд;

"Альпинист" двумя ногами: 20 секунд;

Складка на пресс: 20 секунд;

"Лодочка": 20 секунд.

Принцип тренировки Табата в цифрах

Занимайтесь в режиме 20/10, 30/10 или 40/10 (это означает, что выполнять упражнение нужно 20 секунд и 10 секунд отдыхать).

Выполняйте упражнения одно за другим.

Делайте 4 круга.

Отдыхайте между кругами 1 минуту.

Важно! Обязательно выполняйте разминку перед тренировкой и заминку после нее