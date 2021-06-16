Если у вас дома нет велотренажера или беговой дорожки, а посещать зал не всегда есть возможность, то вы можете заменить их жиросжигающими домашними тренировками. Эффективное кардио с 7 упражнений подготовила тренер Катя Качан.

Больше спорта Д омашняя тренировка: эффективный комплекс из 9 упражнений на все тело – видео

Кардиотренировка в домашних условиях

Прыжки в стороны: 30 секунд;

Модифицированные приседания: 30 секунд;

Jumping Jack : 30 секунд;

Прыжки в планке: 30 секунд;

Имитация прыжков на скакалке: 30 секунд;

Модифицированные бурпи: 30 секунд;

"Краб" + прыжки: 30 секунд.

Все упражнения нужно выполнять по 30 – 45 секунд. Отдых между упражнениями 10 или 15 секунд соответственно. Делайте 3 круга с 1 минутой перерыва между ними.