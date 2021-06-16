Если у вас дома нет велотренажера или беговой дорожки, а посещать зал не всегда есть возможность, то вы можете заменить их жиросжигающими домашними тренировками. Эффективное кардио с 7 упражнений подготовила тренер Катя Качан.

Больше спорта Домашняя тренировка: эффективный комплекс из 9 упражнений на все тело – видео

Кардиотренировка в домашних условиях

  • Прыжки в стороны: 30 секунд;
  • Модифицированные приседания: 30 секунд;
  • Jumping Jack: 30 секунд;
  • Прыжки в планке: 30 секунд;
  • Имитация прыжков на скакалке: 30 секунд;
  • Модифицированные бурпи: 30 секунд;
  • "Краб" + прыжки: 30 секунд.

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